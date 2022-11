Ce explicaţii a găsit Bruno Fernandes, după ce i-a dat cu flit lui Cristiano Ronaldo

In articol:

Naţionala Portugaliei nu are parte de linişte, cu doar câteva zile înainte de startul Cupei Mondiale din Qatar, unde lusitanii fac parte din grupa H, alături de Uruguay, Ghana şi Coreea de Sud.

Explicaţiile lui Bruno Fernandes, după ce l-a evitat pe Cristiano Ronaldo

Totul a plecat de la interviul acordat de Cristiano Ronaldo lui Piers Morgan, în care a vorbit fără menajamente despre Manchester United, Eric Ten Hag şi direcţia în care merge clubul englez.

După ce în presă a apărut interviul în care Cristiano Ronaldo i-a criticat pe antrenorii şi conducătorii clubului de pe Old Trafford, portughezii s-au reunit în vederea pregătirii pentru Cupa Mondială. Ronaldo a avut parte însă de o mare surpriză neplăcută în vestiar. Colegul său de la Manchester United şi din echipa naţională, Bruno Fernandes, abia dacă l-a băgat în seamă. În imagini se poate observa reacţia de uluială a lui Ronaldo. Totuşi, Bruno Fernandes că între el şi Cristiano nu există niciun conflict şi că presa a insinuat acest lucru, fără niciun sâmbure de adevăr.

"Nu am citit interviul dat de Cristiano Ronaldo, deci sunt ok. După cum am mai spus, acum suntem la națională. Antrenorul ne-a spus asta încă din 2017, de la prima prea selecție, când suntem aici, nu contează echipa de club. Trebuie să ne concentrăm pe Cupa Mondială, pentru că nu ai șansa să joci de multe ori la o asemenea competiție. Cristiano a avut noroc să joace de 5 ori.

De ce spui că l-am tratat 'rece' pe Cristiano Ronaldo? Ai văzut videoclipul cu sunet? Așa a fost și la o televiziune din Portugalia, iar după ce Federația a trimis imaginile cu sunet, în care se vedea că glumim, totul a fost clar. Dacă spuneau adevărul din start, oamenii știau cum a fost toată situația. Acum, mulți au crezut minciuna", a spus Bruno Fernandes, conform Sky Sports.

Cristiano Ronaldo şi Bruno Fernandes [Sursa foto: Facebook Seleções de Portugal]

Care este programul meciurilor în grupa Portugaliei, la Cupa Mondială

Portugalia nu are deloc o grupă uşoară la această ediţie a Cupei Mondiale. Lusitanii se vor duela cu Uruguay, Ghana şi Coreea de Sud pentru un loc în optimile de finală ale competiţiei.

Grupa H, programul meciurilor:

24 noiembrie

Uruguay- Coreea de Sud, ora 15:00

Portugalia- Ghana, ora 18:00

28 noiembrie

Coreea de Sud- Ghana, ora 15:00

Portugalia- Uruguay, ora 21:00

2 decembrie

Coreea de Sud- Portugalia, ora 17:00

Ghana- Uruguay, ora 17:00