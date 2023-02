Ce explicații au specialiștii pentru cutremurul de 5.7 din Gorj: "Aceasta este o formă de a restabili echilibrul". Românii povestesc cum au simțit seismul | EXCLUSIV

In articol:

În cursul zilei de marți, un nou cutremur s-a produs în zona Olteniei.

Seismul de 5.7 grade pe Scara Richter a fost resimțit în mai multe orașe din România. Seismul a avut loc la Târgu – Jiu, la o adâncime de 40 de kilometri.

Acesta nu este primul seism din zona de sud a țării. În cursul zilei de luni, un alt cutremur cu o magnitudine de peste 5 grade pe Scara Richter s-a produs în Oltenia, fiind puternic resimțit în Gorj. Pentru români, cutremurele din țara noastră sunt cu atât mai înspăimântătoare cu cât există deja prezentată tragedia din Turcia, care a îndoliat întreaga țară și a dus la pierderea a peste 10.000 de vieți.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu seismologul Mihai Diaconescu despre cutremurul care s-a resimți marți în zona Olteniei.

Ce spun specialiștii despre cutremurul din Oltenia

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu seismologul Mihai Diaconescu de la INFP despre cutremurele care au avut loc marți în zona Olteniei.

Acesta ne-a explicat că datele sunt în permanentă dinamică, însă zona este una foarte bine cunoscută pentru cutremurele de suprafață.

"Am avut un cutremur de 5.7 la o adâncime de 10 kilometri. Este similar cutremurului de ieri, s-a produs în aceeași zonă, aproximativ la 10 kilometri mai la stânga, însă toate aceste date sunt în dinamică și pot apărea modificări pentru că se reevaluează.

Pe măsură ce avem mai multe date de la stațiile seismologice din țară, noi reevaluăm localizarea și magnitudinea în permanență, până când vom avea toate datele adunate.

Sunt niște tensiuni intra placă acolo, care trebuiesc eliminate și aceasta este forma de a restabili echilibrul", a explicat seismologul Mihai Diaconescu, pentru WOWbiz.ro.

Cutremurul de la Târgu Jiu, resimțit în mai multe județe

Jurnaliștii WOWbiz.ro au primit pe adresa de pont mărturiile mai multor români din partea de sud a țării, care ne-au povestit cum a fost pentru ei cutremurul din ziua de marți și cum s-a resimțit seismul cu magnitudinea de 5.7 grade pe Scara Richter.

Seismul de marți, de la Târgu Jiu, a fost resimțit în mai multe județe, printre care Vâlcea și Dolj, dar și la București. Mirela se află în județul Vâlcea, la aproximativ 100 de kilometri de Târgu Jiu și ne-a mărturisit pe adresa de pont cum a trăit experienta seismului de marți.

"Eram acasă, în pat, tocmai ce venisem de la muncă. Ațipisem puțin și dintr-o dată m-am trezit pentru că se zgâlțâia patul. Când am deschis ochii, am văzut cum se mișca lustra de deasupra. M-am speriat, normal că m-am speriat, mai ales când am văzut ce e și acolo în Turcia.

A fost cutremur și ieri, dar astăzi s-a simțit mai rău. A fost mai puternic, am intrat un pic în panică", ne-a spus ea în exclusivitate.

Cutremur [Sursa foto: PixaBay]

Oamenii au ieșit în stradă la Craiova

La Craiova, seismul de marți s-a simțit bine, după cum ne-a mărturisit Andreea. Oamenii au ieșit pe stradă și unii dintre ei au dorit chiar să își verifice mașinile, la scurt timp după ce s-a încheiat cutremurul.

"Ieri nu l-am simțit, ieri a fost pe Târgu Jiu, dar astăzi s-a simțit toți din birou. S-a simțit destul de mult și în Craiova. Noi suntem la parter, dar se auzea și se simțea așa cum tremura pământul. Nu a durat prea mult, dar s-a simțit. Astăzi chiar am simți. Au ieșit oamenii pe stradă, din birouri, din case, dar au ieșit.

Au ieșit oamenii să vadă și cum sunt mașinile, deci chiar s-a simțit destul de mult", este mărturia exclusivă a Andreei.

Cutremur [Sursa foto: PixaBay]

Cutremurul de la Târgu Jiu a fost urmat de două replici

Marți, un cutremur cu magnitudinea de 7.5 grade pe Scara Richter s-a înregistrat în România. Seismul a avut loc în zona Olteniei, în județul Gorj și s-a resimțit și la București.

" În ziua de 14.02.2023, 15:16:52 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.7, la adâncimea de 6.2 km.

Cutremurul s-a produs la 102km SV de Sibiu, 106km NV de Craiova, 136km V de Pitesti, 167km E de Timisoara, 180km S de Cluj-Napoca, 184km SE de Arad, 196km V de Brasov, 219km E de Belgrade, 223km E de Zemun, 223km V de Ploiesti", se arată pe site-ul INFP.

Seismul din Oltenia a fost urmat de alte două replici, două cutremure mai mici, cu magnitudinea de peste 3 grade pe Scara Richter, produse la o distanță de trei minute unul față de celălalt.

"În ziua de 14.02.2023, 15:29:53 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.5, la adâncimea de 5 km. Cutremurul s-a produs la 101km SV de Sibiu, 103km NV de Craiova, 133km V de Pitesti, 169km E de Timisoara, 181km S de Cluj-Napoca, 187km SE de Arad, 194km V de Brasov, 221km V de Ploiesti, 221km E de Belgrade, 225km E de Zemun.

În ziua de 14.02.2023, 15:26:11 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.4, la adâncimea de 10 km. Cutremurul s-a produs la 100km NV de Craiova, 110km SV de Sibiu, 138km V de Pitesti, 167km SE de Timisoara, 187km SE de Arad, 189km S de Cluj-Napoca, 202km V de Brasov, 214km E de Belgrade, 218km E de Zemun, 220km NE de Nis", sunt următoarele două anunțuri ale INFP.

