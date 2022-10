Ce face acum Brigitta, singura artistă din România care a cântat cu Snoop Dogg? Nimeni nu s-ar fi gândit că a ajuns să facă asta în prezent: „Am avut parte de unele percepții”

In articol:

Brigitta Gheorghe este singurul artist român care a colaborat cu Snoop Dogg, iar tânăra a vorbit pe scurt despre cum a ajuns, de fapt, să facă o piesă cu cântărețul de talie internațională.

Ei bine, aceasta se consideră pe cât se poate de mândră de realizarea sa, chiar dacă nu a comunicat direct cu artistul.

Citeste si: Snoop Doog trece prin momente grele după ce mama lui a murit: "Mulțumesc, mamă, pentru că m-ai făcut"

”În urma unei preselecții, am fost aleasă să cânt pe melodia “Play me like a violin”. Inițial, s-a speculat că va fi un featuring cu Ludacris, dar pe parcurs a ajuns strofa lui Snoop Dogg pe această piesă. Pentru mine este o mândrie să fiu singurul artist român care a colaborat cu Snoop Dogg. Din păcate, nu am comunicat direct cu el, însă, pentru mine,faptul că ne-a ascultat piesa deja înseamnă mai mult decât un vis împlinit”, a povestit Brigitta Gheorghe, pentru Spynews.ro.

Citeste si: Divorţul momentului! Paula Seling a divorţat după 17 ani de căsnicie! Managerul artistei: „Da, este adevărat”- kfetele.ro

Citeste si:- bzi.ro

Ce face Brigitta în prezent

Brigitta Gheorghe este de o frumusețe răpitoare, iar tânăra întoarce mereu toate privirile. Aceasta a fost imaginea mai multor brand-uri de renume, însă în prezent, Brigitta a mers pe cu totul și cu totul alt drum, respectiv bucătăria, acum fiind concurentă în cadrul unui show culinar.

”Am avut parte de unele percepții de acest fel și în domeniul muzical. Dar asta este o altă poveste, un alt capitol. Dacă nu am fost apreciată pentru muzica pe care o cântam, am tras concluzia că nu era “momentul meu” în acel domeniu. Am preferat să iau o pauză. Acum doar scriu muzică și versuri. Și e superbă creația”, a adăugat Brigitta Gheorghe.

Citeste si: Cine e Brigitta Gheorghe de la Chefi la Cuțite 2022. A cântat acum 10 ani cu un mare rapper internațional

De asemenea, Brigitta a explicat și care a fost motivul pentru care s-a lăsat de muzică și a ales să se îndrepte către bucătărie.

”Ba nu mai răspundeau la telefon cei care trebuiau să termine piesele, ba nu intrau piesele la radio, ba mă trădau unii, ba altii, ba nu se urcau bine piesele pe Youtube, ba îmi dădeau ban, fără motiv, ba eram prea “grasă”, ba eram prea “slabă”, ba vorbeam prea cu accent ardelenesc, ba eram “prea unguroaică”, ba prea plictisitoare, ba eram prea “altcineva”, ba eram “prea eu”. Stop! Pauză. Nu merită nimeni asemenea tratament. Muzică e artă, trebuie să fie făcută cu drag, ca orice altceva. Am avut nevoie să iau o pauză. Bucătăria mi-a vorbit, m-a chemat și am auzit-o abia când am pus muzica pe “mute”, a explicat blondina.