”Se iubeau la nebunie! Doamne, cât de mult se iubeau ei doi! Păi mie mi-a spus, în față, că Florian pentru ea este singurul care contează, că pe el îl iubește cel mai mult în lume”, ne-a povestit, zâmbind amar la amintirile care nu îi dau pace, mama Denisei Manelista.

Cu toate acestea, Denisa Manelista s-a stins din viață acum mai bine de doi ani, iar Florian părea de neconsolat. Până, spun sursele noastre, de curând, fostul iubit al Denisei Manelista luând decizia să își refacă viața. ”E tânăr omul, cred că e normal. Își refac viața alții, la vârsta mult, mult mai înaintate. Din ceea ce știu, Florian este în România, sau a fost în România în ultima perioadă și, din ce am auzit, are și o iubită de ceva timp. Dar nimeni nu ar putea să îi reproșeze asta”, ne-a spus un apropiat de-al familiei regretatei Denisa Manelista.

Mai mult decât atât, spun sursele noastre, afacerile pe care le are la Barcelona au reînceput să meargă, după ce pe parcursul ultimelor luni de viață ale Denisei Manelista le-a cam neglijat și are de gând să se extindă, Florian având un club în carese cântă manele. De altfel, se pare că aceta a și fost motivul pentru care a revenit o perioadă în România, el având, probabil, întâlniri cu diverși artiști și impresari pentru recitaluri în clubul de manele din Barcleona.

Denisa Manelista, uitată de artiști

”Nu am făcut foarte multe lucruri. Am avut grijă însă să împărțim, să își aducă lumea aminte de ea. Am împărțit, aici în Spania, unde stăm, am făcut pomană românilor care aveau nevoie de câte ceva. Așa facem de fiecare dată. Normal, Adelina a trimis și un buchet de flori, prin curier, la cimitir, pentru că, în acest an, nu am reușit să fim acolo. Oricum, ca de obicei, am stat în familie, iar micuțele au avut parte de un tort”, ne-a spus cumnatul regretatei Denisa Manelista.

Cu toate acestea, ne-a spus cumnatul Denisei Manelista, anul trecut, pe 18 decembrie, chiar când Denisa ar fi împlinit 30 de ani, a avut o surpriză cât se poate de neplăcută cu privire la cei care susțineau, sus și tare, că o iubesc pe regretata artistă. ”Îmi amintesc că, pe când era Denisa bolnavă și noi eram disperați, apăreau la televizor tot felul de cântărețe, o vizitau la spital și apoi povesteau totul când vedeau un microfon... Acum, ce să vezi? Niciuna nu a dat un mesaj, un telefon, un share, ceva, care să amintească că Denisa Manelista, Denisa Răducu cum o chema de fapt pe ea, a murit... Și că pe 13 decembrie ar fi împlinit 30 de ani. Pe vremea aceea, când Denisa abia se mai putea ține pe picioare, ziceau că sunt purtătoarele ei de cuvânt, acum... liniște totală. Nu vreau să spun mai multe, dar... se știu ele, că sunt cunoscute, mi-au demonstrat că au profitat doar de ce i s-a întâmplat Denisei”, ne-a spus, cu obidă, cumnatul regretatei Denisa Manelista.

Denisa Manelista a murit din cauza unui cancer, la doar 27 de ani

Denisa Răducu a fost diagnosticată cu carcinom hepatocelular şi, timp de câteva luni, a luptat cu boala cumplită, medicii făcând tot ce se poate pentru a o salva şi pentru a o vindeca. Mai mult, pe lângă tratamentele medicale specifice bolii de care suferea, Denisa a încercat şi tratamente complementare, naturiste, dar, din păcate, nici acestea nu au salvat-o. Denisa Manelista a murit, pe 23 iulie 2017, acasă la ea, vegheată de sora, mama şi cumnatul ei, la doar 27 de ani, după o lungă agonie.

Denisa Manelista și iubitul ei s-au adorat

Între Denisa Manelista și Florian a fost o relație care a ținut câțiva ani și a durat până în ultima clipă de viață a regretatei artiste. “S-au cunoscut la Barcelona, la clubul lui de acolo. O invitase pe Denisa să cânte acolo, s-au plăcut imediat și s-au îndrăgostit. Au ieșit împreună de câteva ori și și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt”, ne-a povestit mama cântăreței. De altfel, pasiunea pe care au împărtășit-o urmă să se transformă într-un mariaj. “El voia să o ia de soție, ei deja se considerau căsătoriți. De fiecare dată când avea liber, ea mergea la el acasă, în Barcelona, iar el, când a aflat că e bolnavă, a lăsat totul pentru a fi alături de ea. O încuraja tot timpul, nu s-a mișcat de lângă ea”, ne-a mai spus, cu ochii în lacrimi, mama regretate Denisa Manelista despre relația dintre artistă și Florian, iubitul ei.