Mai exact, Adelina și Florian au aflat de incident de la tatăl regretatei Denisa Manelista, acesta povestindu-le, șocat, ce s-a întâmplat în cimitir.

”Ne odihneam cu toții când am aflat, eram în jurul mesei, vorbeam. Adică, nu că am fi petrecut prea mult de Revelion, am stat acasă, în familie, cu fetițele, ne-am jucat, ne-am distrat, dar nu un chef în toată regula. Chiar vorbeam de Denisa când am aflat ce s-a întâmplat, am fost șocați, Adelina povestea de ea, ce năzbâtii mai făceau ele când erau mici. Oricum, ceea ce nu înțeleg este cum de noi, cei din familie, am aflat cam ultimii, nici părținții Denisei și ai Adelinei nu au aflat. Ei oricum merg foarte des la mormânt, iar când au ajuns acolo, deja dezastrul era produs. Fetele noastre s-au supărat, țineau foarte mult la Denisa, dar Adelina le-a liniștit, le-a spus că totul se va repara”, ne-a spus, în exclusivitate, Florian, cumnatul regretatei Denisa Manelista.

Cu toate acestea, el este optimist. ”Știu că nu a fost intenționat, îl vom reface și mai frumos decât era înainte. Ieri, după ce am aflat ce s-a întâmplat, am făcut planurile pentru cum va arăta când ne vonm apuca să îl renovăm. Am și vorbit acolo, dar în perioada asta nu lucrează nimeni, așa că așteptăm până după Sf. Ion și, oricum, nu mai se poate face nimic, că nu e vremea bună, și ninge, e și frig, nu se prea poate reconstrui acum”, ne-a mai spus Florian.

Denisa Manelista, uitată de artiști

”Nu am făcut foarte multe lucruri. Am avut grijă însă să împărțim, să își aducă lumea aminte de ea. Am împărțit, aici în Spania, unde stăm, am făcut pomană românilor care aveau nevoie de câte ceva. Așa facem de fiecare dată. Normal, Adelina a trimis și un buchet de flori, prin curier, la cimitir, pentru că, în acest an, nu am reușit să fim acolo. Oricum, ca de obicei, am stat în familie, iar micuțele au avut parte de un tort”, ne-a spus cumnatul regretatei Denisa Manelista.

Cu toate acestea, ne-a spus cumnatul Denisei Manelista, anul trecut, pe 18 decembrie, chiar când Denisa ar fi împlinit 30 de ani, a avut o surpriză cât se poate de neplăcută cu privire la cei care susțineau, sus și tare, că o iubesc pe regretata artistă., ne-a spus, cu obidă, cumnatul regretatei Denisa Manelista.

Denisa Manelista a murit din cauza unui cancer, la doar 27 de ani

Denisa Răducu a fost diagnosticată cu carcinom hepatocelular şi, timp de câteva luni, a luptat cu boala cumplită, medicii făcând tot ce se poate pentru a o salva şi pentru a o vindeca. Mai mult, pe lângă tratamentele medicale specifice bolii de care suferea, Denisa a încercat şi tratamente complementare, naturiste, dar, din păcate, nici acestea nu au salvat-o. Denisa Manelista a murit, pe 23 iulie 2017, acasă la ea, vegheată de sora, mama şi cumnatul ei, la doar 27 de ani, după o lungă agonie.