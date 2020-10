Viorica Dancila nu este angajata [Sursa foto: Facebook]

Fostul premier în vârstă de 56 de ani are o viață liniștită, nu este angajat nicăieri, și are timp să-și bea cafeaua dimineața în timp ce face revista presei.

Invitată la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Viorica Dăncilă a povestit cum arată acum o zi obișnuită din viața ei, departe de funcțiile publice care au adus-o în prim plan în ultimii doi ani.

”Este o zi obișnuită, pe care probabil o au toate femeile, majoritatea. Mă scol dimineața devreme, îmi beau cafeaua, fac revista presei, mă bucur foarte mult de timpul petrecut cu familia, având în vedere că a fost o perioadă foarte încărcată, iar timpul dedicat familiei a fost foarte scurt. Deci, am încercat ca în acest an să mă bucur de prezența familiei mele, să gătesc, să citesc, să mă bucur de emisiunile pe care altă dată nu aveam timp să le văd”, i-a spus Viorica Dăncilă lui Denise Rifai.

Viorica Dăncilă e căsătorită de 37 de ani cu Cristinel Dăncilă

Viorica Dăncilă este căsătorită de 37 de ani cu Cristinel Dăncilă, cei doi având împreună și un băiat de 30 de ani. Despre viața de familie, Viorica Dăncilă a vorbit puțin de-a lungul timpului, de altfel soțul său a apărut doar de câteva ori alături de ea în perioada în care era premier. Cu toate acestea, spune Viorica Dăncilă, soțul i-a fost mereu alături și a sprijinit-o atunci când i-a fost mai greu.

Viorica Dăncilă și soțul, Cristinel Dăncilă, într-o apariție rară, în campania electorala

Relația dintre fostul premier și Cristinel Dăncilă a început în urmă cu zeci de ani, mai exact când Viorica Dăncilă era elevă de liceu.

”L-am cunoscut pe soțul meu când am terminat clasa a X-a, era prieten cu un văr de-al meu. Au venit în vizită la mine, ne-am cunoscut, dar ne-am împrietenit mult mai târziu”, a povestit Viorica Dăncilă în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.

”E bine ca să existe consens între o femeie și un bărbat, să existe dialog. Este adevărat că m-am căsătorit în urmă cu 37 de ani, am făcut Facultatea de Petrol și Gaze pentru că soțul meu era student acolo. Nu regret nimic din ce am făcut pentru că am o căsnicie de admirat, care a durat 37 de ani și în care ne-am sprijinit reciproc. Pentru o femeie este foarte greu să facă politică dacă nu are susținerea familiei”, a povestit Viorica Dăncilă despre viața sa de familie în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.