Presa a scris că iubitul Andreei Esca ar fi fost un grec, Emmanuel (Manos) Damanakis, care are afaceri în România încă de la începutul anilor 90. La un moment dat, revista VIP a realizat un material legat de viața și cariera celebrei prezentatoare de televiziune, intitulat „Andreea Esca, singurul VIP fără sincope”, referindu-se și la afaceristul grec. (vezi ce a spus Esca despre faptul că nu mai poartă verighetă)

“Revista VIP dezvaluia cititorilor sai ca Esca va accepta o eventuala cerere in casatorie a iubitului ei. Dupa doua luni de specializare in SUA, la CNN, Andreea, deja crainica la PRO TV, a dezmintit ca patronul clubului „30” din Bucuresti, Manos Damanakis, ar fi fost iubitul sau.”, a relatat VIP. În anul 2000, Esca s-a măritat cu afaceristul francez Alexandre Eram, căruia i-a dăruit doi copii, pe Alexia și Aris.

Grecul milionar despre care s-a scris că a fost iubitul Andreei Esca. A investit 500.000 de euro în cafenele

Dacă viața Andreei Esca a fost mereu în lumina reflectoarelor, Damanakis nu a apărut niciodată în presa mondenă. În schimb, Ziarul financiar a publicat un material scris de un amic al lui Damanakis: „Unii ii spuneau Grecu'. Cei mai multi - inclusiv eu - ii spun Manos. Manos e grec, un grec care a decis sa-si traiasca viata aici, desi a umblat si umbla mult prin lume. "Grecia? E un fel de Romanie mai mica, doar ca se vorbeste greceste", glumea el serios. Daca ar fi sa numesc foarte repede o trasatura de caracter a acestui om, as spune demnitatea. El e un grec din ala de soi bun, specie rara in ziua de azi. Un luptator adevarat imbracat in "costum de gentleman". De ce va vorbesc despre el? Pentru ca are o uriasa colectie de discuri si CD-uri cu muzica buna - cateva mii. Pentru ca, desi nunta este un eveniment trist, el a organizat cea mai minunata nunta la care am fost vreodata. Fiindca pentru prietenii adevarati e in stare sa puna totul la bataie. Pentru ca a avut doua dintre cele mai bune - din 1989 si pana acum - cluburi din Romania: Club 30 si Keoke...Pentru ca este un Domn. Domnul Damanakis.”

Tot Ziarul financiar relata, acum cîțiva ani: “Lansarea primelor cafenele exclusive Haagen Dazs în România este o investiţie de circa o jumătate de milion de euro realizată decompania Fresco Services, deţinută de omul de afaceri Emmanuel Damanakis, partener la firma de publicitate Skepsis Advertising, şi de Konstantinos Kapetanopoulos,potrivit datelor de la Registrul Comerţului. "Am luat licenţa de la General Mills şi investim propriii bani în deschiderea primelor cafenele exclusive Haagen Dazs pe piaţa românească. Avem aproximativ jumătate de milion de euro pentru 3-4 locaţii", a declarat Emmanuel Damanakis.”