Gabriel Crețean, unul dintre cei mai buni și mai cunoscuți camerani de la noi din țară, a murit, iar pe Andreea Esca vestea a devastat-o.

”Asa de trista sunt māi Gabi... De fapt, sincer, sunt devastata! Pentru ca nu stiu multi oameni care sa-si iubeasca profesia ca tine, care sa fie prieteni, ca tine, care sa isi traiasca viata din plin, ca tine, care sa vada mereu partea buna din orice, ca tine, care sa nu se supere niciodata pe nimeni, ca tine, care sa danseze ca tine, care sa fie iubit de toata lumea.... ca tine! Iti multumesc pentru atat de multe pe care doar noi le stim si pentru cele impartasite milioanelor de telespectatori! Iti multumesc ca erai in Pro tv cand am ajuns si eu si ca puteam vorbi despre orice, caci nu-i asa... tu intelegeai tot! Si aveai si ditamai simtul umorului! By the way, si “Babone” e socata... Hai, gata, fa cadrul, ca nu mai pot sa vorbesc! Dumnezeu sa te odihneasca!”, este mesajul postat de Andreea Esca la aflarea morții lui Gabriel Crețean.

Gabriel Crețean, unul dintre cei mai bunic cameramani de la Pro tv, a murit! Suferise un transplant de ficat

Anunțul morții lui Gabriel Crețean a fost dat, duminică 22 martie, de o fostă colegă cu care acesta a lucrat la Pro Tv.

Citeste si: Fostul producător de film Harvey Weinstein, infectat cu Covid-19 în închisoare

Gabriel Crețean a fost unul dintre cei mai buni operatori de la noi, cel cu care au lucrat multe vedete, de la Andreea Esca, Cătălin Radu Tănase, reporterii de pe politică, dar și de război.

Se pare că Gabriel Crețean era bolnav de ceva vreme, în urmă cu câțiva ani suferise și un transplant de ficat. Vestea morții lui Gabriel Crețean i-a luat prin surprindere pe mulți însă, mai ales că în ultima perioadă fusese văzut prin televiziune, și nu părea că are probleme grave. Colegii lui cameramani sunt în șoc, mai ales că Gabriel era simpatizat atât de operatori cât și de reporterii cu care lucra.