Fostul iubit al Mălinei Olinescu a avut o relaţie încordată cu cantareata care s-a sinucis pe 12 decembrie 2011, la 37 de ani. Mălina s-a aruncat in gol de la etajul 6 al blocului in care locuia, fiind coplesita de o depresie severa. Presa a relatat ca unul dintre motivele care au impins-o spre gestul disperat ar fi fost neintelegerile cu Sebastian, iubitul ei cu 12 ani mai tanar. (vezi cum a fost la parastasul de 7 ani al Mălinei)

Citeste si: Calin Geambasu continua razboiul cu Doina Spataru, mama Malinei Olinescu: "O mama sEXEMPLARA!"

Citeste si: Calin Geambasu si Malina Olinescu, frati vitregi? Cine a lansat aceasta ipoteza

In ziarele vremii au aparut mai multe mesaje pe care Malina i le-a trimis lui Sebastian, care aratau ca acestia se aflau in conflict. „Termina cu idioteniile! Ti-am spus adevarul! A durut mult....stiu. Imbecil, culca-te pe mama si ia-o in brate, ca pe constiinta n-ai cum sa adormi. Intelegi? Dispari tu! Ai face bine si pentru altele sa dispari de tot din lumea asta, ca sa fiu mai clara...In afara de minciuna, n-ai ce sa oferi...Tu sa dispari din viaţa mea, gunoiule”, scria Malina Olinescu.

Fostul iubit al Mălinei Olinescu: „Să nu mai aud de tine!"

„Sa nu mai aud de tine! Clar? Sper ca acum am fost clara, minciuna ce esti! Gunoi idiot! Stai cu o persoana doi ani jumate, iti dai totul si nici varsta nu i-o retii. Javra!... Sa dea Dumnezeu sa cunosti piedicile adevarate, cretinule! Nu uita ca m-ai lovit inainte ca eu sa am un concert greu si ca eu am treaba, spre deosebire de tine! Si ca ma chinuiesc sa ma intretin, cum te intretineam si pe tine, idiotule!”, in transmitea Malina iubitului ei, in timp ce acesta ii replica: „Lasa ca ai tu 38 de ani...de care nu dai dovada. Esti imatura si penibila”.

În prezent, Sebastian este singur, deşi a mai avut o relaţie după decesul Mălinei, cu o bonă thailandeză. Cea mai impoirtantă schimbare din viaţa lui Răzvan s-a petrecut chiar în acest an, când şi-a schimbat locul de muncă. El şi-a dat demisia de la o companie specializată în aplicaţii şi s-a angajat ca team manager la biroul din Bucureşti al unei firme irlandeze care este furnizor de servicii internationale pentru suport tehnic si solutii pentru operatiuni de vanzari.