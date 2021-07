Ioana Ignat [Sursa foto: Instagram] 23:24, iul 23, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu s-au despărțit după doar patru luni de relație. Motivele pentru care și-au spus adio nu se cunosc deocamdată, dar în istoria relațiilor milionarului sunt cunoscute multe relații scurte, mai ales cea cu bloggărița Mimi.

Ce face Ioana Ignat după despărțirea de milionarul Sebastian Dobrincu

Ioana Ignat, în vârstă de 22 de ani, a fost întotdeauna deschisă și sinceră în ceea ce privește viața ei, atât pe plan profesional, cât și pe plan sentimental. Cântăreața și Sebastian Dobrincu au format un cuplu timp de patru luni, și deși declarau recent că sunt foarte fericiți împreună, aceștia au decis să pună punct relației.

Deși nu au spus motivul pentru care și-au spus adio, din spusele milionarului ne-am dat seama că distanța a fost motivul despărțirii. Cei doi aveau o relație la distanță, și fiecare se ocupau de carieră, motiv pentru care relația nu a mai funcționat.

„Eu sunt în Los Angeles cu treabă, ea este cu treabă în ţară. Îmi ţin relaţiile private şi aşa mi se pare corect”, a declarat Sebastian Dobrincu.

Invitată în cadrul emisiunii „La Măruță”, cântăreața a preferat să nu discute despre relația ei cu Sebastian Dobrincu sau despre motivul despărțirii.

„Nu vreau să vorbim despre asta. Știi că nu îmi place să dezbat lucruri din viața mea privată. Te rog să te oprești, că nu vreau să vorbesc”, a spus Ioana Ignat.

Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu[Sursa foto: Instagram]

Ioana Ignat a suferit din cauza unei despărțiri dureroase: „A fost un haos în viața mea!”

Înainte de a-l cunoaște pe milionar, artista a mai suferit o despărțire la începutul anului trecut, după care s-a refăcut foarte greu.

Aceasta a povestit cât de mult a afectat-o încheierea relației, și cum a reușit să treacă peste moment.

„Am slăbit tare. A fost un haos în viața mea. M-am dezîndrăgostit, atât timp cât pui în balanţă lucrurile şi îţi dai seama ce este pozitiv şi negativ. Nu pot să stau să mă gândesc la toate lucrurile şi atunci mă trezesc că trebuie să mă desprind. Nu vreau să am grija a nimic, eu am nevoie de un bărbat pentru că eu sunt o femeie.

Şi se simte prin muzica mea. E cel mai uşor să te dezîndrăgosteşti. Atunci când văd că nu faci nimic bun… Nu am avut timp să sufăr. Nu am simţit vreo durere. Au fost momente de conştientizare şi am zis că trebuie să mă ocup de mine. Vreau să fiu tot anul în trending”, a spus artista.

Cel mai probabil, Ioana Ignat va încerca să-l uite pe Sebastian Dobrincu cu ajutorul muzicii, asa cum a făcut și în cazul relației anterioare, înainte de a-l cunoaște pe milionar.

