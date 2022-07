Ce face Loredana Groza cu veniturile din muzică? Pe asta cheltuie artista cei mai mulți bani

In articol:

Loredana Groza se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături blondinei la orice pas.

Ei bine, cântăreața s-a bucurat încă de la începuturile sale de un succes răsunător în muzică, iar munca sa a fost mereu răsplătită prin venituri considerabile.

Astfel, Loredana Groza le-a făcut o dezvăluire fanilor săi și a vorbit despre banii pe care îi cheltuie, specificând pe ce se duc cele mai multe sume.

„Am investit aproape toți banii în pantofi”

Când vine vorba de situația sa financiară, Loredana Groza se bucură din plin să culeagă roadele muncii sale, iar recent, vedeta a vorbit despre veniturile sale, explicând pe ce se duc cei mai mulți bani.

Fără ocolișuri, blondina a recunoscut că investește foarte mulți bani în pantofi, asta pentru că e foarte important pentru ea cum se afișează în fața fanilor ei.

„Am investit aproape toți banii în pantofi. Chiar dacă e o vanitate să îți cumperi pantofi, în loc să îți cumperi hectare de teren sau, eu știu, vile la mare. Dar asta am făcut-o pentru că am investit în imaginea mea și în meseria mea. Am investit în felul în care mă prezint în fața fanilor mei. Respect foarte mult asta. Și nu pot să-i tratez, știu eu… să merg pe scenă, cum mă duc la sală.”, a declarat Loredana Groza, potrivit fanatik.ro.

Artista, despre operațiile estetice

În ultima perioadă, Loredana Groza a fost luată în vizor de multe persoane, asta pentru că răutăcioșii au spus că vedeta ar fi apelat la operații estetice, însă în realitate, lucrurile nu stau deloc așa, potrivit declarațiilor sale.

„Din fericire, nu cred decât în operații de sănătate, atunci când ești bolnav și ai nevoie. De alte intervenții, eu cred că nu am nevoie. Timpul pe care-l investesc, nu prea mult, e extrem de bine rânduit. Nu merg des la cosmetică, nu-mi permit să pierd timp acolo. Nu pot face altceva legat de aspectul fizic decât să fac sport.

Nu există operații care să te facă să ai pielea sănătoasă. Dacă nu știi să-ți întreții din interior atributele, poți face orice fel de intervenii, dar nu sunt de folos. Așa că nu aruncații cu banii pe geam fetelor, domnilor.”, a declarat Loredana Groza, potrivit impact.ro.

