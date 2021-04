Ce face mama Denisei Răducu în fiecare noapte la aceeași oră. Femeia nu și-a revenit nici acum după moartea fiicei ei: ”Mi se rupe sufletul...”

In articol:

Denisa Răducu a fost una dintre cele mai iubite cântărețe de manele din România. Din nefericire, solista de muzică de petrecere s-a stins din viață în urmă cu patru ani, la vârsta de 27 de ani. Vestea a întristat o țară întreagă. Starea de sănătate a Denisei Răducu s-a agravat după ce a fost diagnosticată cu carcinom hepatocelular, un tip de cancer foarte periculos care afectează ficatul.

Denisa a murit pe 23 iulie 2017, iar familia ei nu a mai fost la fel de atunci.

Mama Denisei Răducu nu-și mai revine după pierderea enormă pe care a suferit-o, acum patru ani. Femeia merge în fiecare zi la mormântul fiicei sale. Geta Dovleac, mama cântăreței, face pe tot posibilul să țină în viață amintirea vie a regretatei sale fiice.

„ O visez seară de seară. A trecut la un moment dat cineva cu pepeni de vânzare pe drum și am luat și eu să dau de pomană pentru Denisa. Și noaptea am visat-o pe Denisa. Mă certa că nu am tăiat bine pepenele în cubulețe, nu l-am pus în castron, nu l-am așezat în frigider și nu am spus când l-am împărțit «Primească Dumnezeu pe Emilia Denisa».

În altă zi, am făcut varză călită cu coaste și mi s-au părut cam multe, așa că am scos una și am pus-o pe o farfurie, pe aragaz. Noaptea am visat-o pe Denisa, care-mi cerea coasta rămasă. De Moșii de Iarnă am împărțit piftie și unei singure vecine am uitat să-i pun o lingură. Din nou mi-a apărut în vis și mi-a spus să iau 30 de euro să cumpăr linguri, pentru că a mâncat piftia cu mâna”, a dezvăluit mama Denisei Răducu, pentur taifasuri.ro

Gestul șocant făcut de mama Denisei Răducu

Geta Dovleac trece prin momente grele după ce a pierdut-o pe fiica ei, Denisa. Nici după patru ani de la nenorocire, femeia nu-și mai revine. Aceasta se trezește în fiecare noapte la 3, ora la care Denisa a murit, și caută fotografii cu ea pe internet.

Geta a mărturisit, acum ceva timp, că ea crede că Denisa nu este moartă. O așteaptă de fiecare data, ca și cum ar intra pe ușă, întorcându-se de la vreun concert: ” Pentru mine, Denisa nu a murit niciodată, ea doar a plecat în turneu. Trăiesc doar ca să-i împart pomană. Mi se rupe sufletul, atât de dor îmi este de fata mea deșteaptă și cuminte, de îngerul meu… Atunci când a murit, am început să urlu de durere și mi-au dat niște calmante, apoi îmi venea să joc. După o săptămână mi-am revenit, dar în fiecare noapte, la ora 12:00, mă duceam la cimitir”.