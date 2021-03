Lovitură dură pentru sora Denisei Manelista! Ce se întâmplă cu procesul pentru banii artistei

In articol:

Sora Denisei Răducu a deschis în anul 2018, la un an după moartea artistei, un proces cu privire la banii proveniți din difuzarea pieselor. La apropae trei ani de amânări din partea magistraților de la Judecătoria Sectorului 5, recent au ajuns la concluzia că nu aveau dreptul să judece cazul și au pasat procesul colegilor de la Sectorul 4.

„Admite excepţia necompetenţei teritoriale. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 4. Fără cale de atac”, se arată în decizia magistraților. Răducu Maria Adelina, sora celebrei artiste care s-a stins din viață în anul 2017, i-a chemat la bară pe reprezentanții unor case de discuri din România, cât și pe propriul verișor, Liviu Dovleac. El a fost impresarul Denisei Manelista și a fost acuzat de sora artistei că i-ar fi furat din banii pe care îi câștiga.

Procesul pornit de sora Denisei Răducu pentru banii artistei o ia de la zero

Mama Denisei Răducu, devastată la patru ani de la moartea artistei: „O visez seară de seară”

Au trecut aproape patru ani de când Denisa Răducu a murit din cauza unei bolei necruțătoare, după ce a fost diagnosticată cu carcinom hepatocelular, un tip de cancer foarte periculos care afectează ficatul.

Mama artistei este în continuare devastată după pierderea fiicei sale și continuă să îi viziteze mormântul zilnic, unde stă și plânge de dorul ei.

„O visez seară de seară. A trecut la un moment dat cineva cu pepeni de vânzare pe drum și am luat și eu să dau de pomană pentru Denisa. Și noaptea am visat-o pe Denisa. Mă certa că nu am tăiat bine pepenele în cubulețe, nu l-am pus în castron, nu l-am așezat în frigider și nu am spus când l-am împărțit «Primească Dumnezeu pe Emilia Denisa».

În altă zi, am făcut varză călită cu coaste și mi s-au părut cam multe, așa că am scos una și am pus-o pe o farfurie, pe aragaz. Noaptea am visat-o pe Denisa, care-mi cerea coasta rămasă. De Moșii de Iarnă am împărțit piftie și unei singure vecine am uitat să-i pun o lingură. Din nou mi-a apărut în vis și mi-a spus să iau 30 de euro să cumpăr linguri, pentru că a mâncat piftia cu mâna”, a dezvăluit mama Denisei Răducu. Citește mai multe AICI.