Zilele trecute, așezat pe un gard, Romică Țociu, în halat și machiat bine, a fost o adevărată apariție. A fost surprins de paparazzi WOWbiz.ro într-o pauză de filmare vorbind la telefon, cu o vizieră ridicată pe frunte. Pentru transformarea ăn femeie, din emisiune, Țociu a fost nevoit să renunțe la celebra sa mustață și să-și deseneze sprâncene subțiri.

Romica Tociu, intr-o pauza de filmare

Ca mai toți artiștii, în perioada pandemiei, Romică Țociu și partenerul său de scenă, Cornel Palade , nu au avut spectacole. Dacă pentru Țociu, contractul cu Antena 1 a fost o sursă sigură de bani în această perioadă, pentru Cornel Palade lucrurile au stat mai prost.

Adriana Trandafir, partenera lui Romică Țociu, infectată cu noul coronavirus

Romică Țociu a trecut și prin momente grele în urmă cu câteva luni, atunci când mai mulți colegi de emisiune s-au îmbolnăvit. Chiar partenera sa, Adriana Trandafir a fost infectată cu noul coronavirus și a fost internată la Spitalul Matei Balș. Actrița a avut nevoie de o lună și jumătate de recuperare, iar după ce s-a vindecat a povestit coșmarul prin care a trecut.

”A fost o experiență pe care Dumnezeu mi-a dat-o pentru că am putut să o duc, pentru că a trebuit să trec prin asta pentru a învăța multe lecții pe care nu le știam până acum. Nimic nu o să fie cum a fost odată. Oamenii sunt speriați, debusolați. Nu mai știi de ce, când și de cine să te ferești. Ne este frică. Nici în curtea mea nu am ieșit. Am înțeles de la început că nu este de glumit. Lucrurile sunt foarte serioase. Într-o lună, m-am văzut doar cu fiul meu. A trebuit să stau șase săptămâni în așteptarea celor două rezultate negative. Și eu, și soțul meu am fost internați. M-am gândit la ce e mai rău, cum ar fi fost ca fiica mea să se trezească cu două coșciuge în fața porții”, a povesit Adriana Trandafir într-o emisiune tv.