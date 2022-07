Ce făcea Bianca Drăgușanu pentru a da impresia că are un bust generos, înainte de a-și pune silicoane? Trucul la care apela blondina

In articol:

Bianca Drăgușanu se numără printre cele mai apreciate persoane publice din showbiz-ul românesc, iar de-a lungul aparițiilor sale, vedeta a reușit să adune o comunitate generoasă de fani, care o admiră, fără doar și poate. Ei bine, printre fanii divei se numără și foarte multe doamne și domnișoare, care o apreciază pentru felul în care arată.

Sinceră din fire, Bianca Drăgușanu a dezvăluit că nu a avut un bust ferm de la început, ci înainte de a apela la bisturiu, vedeta apela la un truc, pentru a da impresia că a fost înzestrată de ”Mama Natură”.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, o nouă schimbare de look! Diva a ieșit de la salonul de înfrumusețare cu zâmbetul până la urechi: „Am foarte mari emoții”

„Aveam vreo 26 de ani și suplimentam bustul, care era generos, dar nu destul de ferm cu niște suplimente de șosete, cum se purtau acum zeci de ani. Și, mă rog, aceasta a fost prima intervenție pe care am făcut-o.” a declarat Bianca Drăgușanu în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni TV.

Citeste si: Cum arată acum Cornelia Dansatoarea fără genele cu care a făcut istorie în România! Imagini unice- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu a achiziționat un apartament în Dubai

Nu mai este un secret pentru nimeni că Bianca Drăgușanu este o împătimită a vacanțelor, iar dintre toate locurile pe care le-a vizitat, cel mai tare a fost atrasă de Dubai, motiv pentru care a luat o decizie, aceea de a-și achiziționa un apartament pe tărâmul arăbesc pe care să-l închirieze pe

parcursul anului, iar când călătorește acolo, să locuiască în el.

„Am fost în Dubai, am vizitat apartamentul, o să fie gata în decembrie. Atunci o să primesc cheile. De Revelion o să fiu acolo. O să fie și casă de vacanță, dar mai mult o să-l închiriez. Facem bani. Banii vin la mine, nu pleacă”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Ego.ro.

Citeste si: Bianca Drăgușanu își vinde hainele pe care nu le mai vrea cu mii de euro! Care este cel mai scump articol

De asemenea, blondina s-a mai gândit la un aspect, respectiv să-și mute afacerea cu haine în Dubai, fapt pentru care deja a început demersurile.

„ În curând o să-mi mut și afacerea cu haine în Dubai. Am pornit niște demersuri, am niște cunoștințe și am început să mă interesez. Îmi doresc asta foarte mult și voi reuși.Chiar dacă viața mea pare așa ca din filme și că o ard numai pe lux și opulență, eu am zile când mănânc în mașină ”, a mai adăugat diva, potrivit sursei menționate anterior.