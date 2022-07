Ce frici au vedetele din România. Dana Săvuică are fobie de păpușile din porțelan

In articol:

Ce frici au vedetele din România. Asemenea tuturor oamenilor, și vedetele au temeri și fobii. Iată de ce se tem Alexandra Stan, Anda Adam și Gina Pistol. Dana Săvuică are fobie de păpușile din porțelan.

Ce frici au vedetele din România

Vedetele din România se tem și ele de diverse lucruri în viața. Iată fobiile Danei Săvuică, Alexandrei Stan, Andei Andam și Ginei Pistol!

Dana Săvuică se teme de păpușile din porțelan

Dana Săvuică a mărturisit în urmă cu ceva vreme pentru o revistă că îi este teamă de păpușile din porțelan, piticii de grădină și înălțime: „Părinţii mei nu m-au speriat când eram mică, dar am o teamă şi acum de piticii de curte şi de păpuşile de porţelan. Pur şi simplu atunci când le văd simt o repulsie faţă de ele, mă îngrozesc, nu-mi plac deloc. De asemenea, am rău de înălţime, nu pot să stau pe o terasă care e mai sus de etajul al doilea pentru că ameţesc. Ţin minte că atunci când locuiam într-un apartament care era la etajul al şaselea, nu ieşeam deloc pe balcon pentru că îmi era foarte frică.”, au fost cuvintele sale.

Alexandra Stan are fobie de gândaci

Alexandra Stan are o fobie de insecte și în special de gândaci.

Artista are mereu grijă să nu aibă de-a face cu aceste vietăți:, citează cancan.ro.

Anda Adam are fobie de insecte

Anda Adam are fobie de insecte. Cântăreața nu își explice de ce și cum a dezvoltat această teamă, însă preferă să stea cât mai la distanță de ele: „Am fobie de insecte. Nu ştiu de ce, pentru că nu mi s-a întâmplat nimic special, dar pur şi simplu am un sentiment de respingere. Ştiu că insectele sunt inofensive, dar atunci când le văd am un amestec de frică şi scârbă.”, notează eva.ro.

Gina Pistol se teme de viermi

Gina Pistol are o mare teamă de viermi. Vedeta TV spune că nu poate nici să îi privească: „Nu suport viermii, simt o repulsie faţă de ei atunci când îi văd. Ţin minte că la o emisiune m-au pus să ating nişte viermi şi am refuzat pentru că nici nu puteam să mă uit la ei, dar să mai pun şi mâna. Mă înfioară şi sunt foarte scârboşi.”, scrie sursa citată mai sus.

Cum poți scăpa de o frică

Frica este un mecanism de supraviețuire ce apare drept răspunsul unui om la o amenințare directă și negativă. Aceasta este legată de anxietate și poate varia de la prudență la fobie și paranoia. Potrivit specialiștilor în domeniu, singurul mod de a scăpa de o frică este să intri în contact exact cu lucrul de care îți este teamă.

Astfel, confruntarea fricii înseamnă ieșirea din zona de confort și acomodarea cu emoțiile inconfortabile. În cazul în care consideri că nu te descurci singur să treci peste o frică, este recomandată psihoterapia. În acest fel vei fi ghidat de un psihoterapeut, care te va ajuta să accepți și să depășești teama de un anumit lucru sau activitate.