Ce genuri de muzică există și care sunt cele mai populare în România

Muzica are un rol foarte important în viața fiecăruia.

Care sunt cele mai ascultate genuri muzicale în România, dar și în toată lumea

Fie că o ascultăm pe stradă, în mașină sau acasă, melodiile noastre preferate sunt peste tot. Există câteva genuri de muzică prezente în playlisturile tuturor, indiferent de cultura, limba sau țara din care provenim. Iată care sunt cele mai populare genuri muzicale din țara noastră, dar și din lume.

Un gen muzical reunește lucrări care abordează în mod asemănător melodia, armonia, ritmica, forma, orchestrația, textul literar, acolo unde este cazul, și alte aspecte ale compoziției. Mai jos vă prezentăm cele mai ascultate genuri muzicale din țara noastră și din lume.

Hip hop

Hip Hop-ul a devenit cel mai ascultat gen de muzică în întreaga lume. A apărut în anii ’70, în cartierul Bronx din New York. Ritmurile pieselor au fost inspirate din muzica dub jamaicană și din melodiile soul. Acest stil muzical a câștigat în popularitate în anii ’90 când a depășit granițele SUA și a revolutionat modul în care se producea muzica.

Muzica hip-hop este asociată cu o anumită vestimentație, cu un limbaj caracteristic, atitudinea și stilul de viață „bling-bling”, ceea ce semnifică concentrarea pe simboluri, care arată prosperitatea și statutul reflectate în bani, bijuterii, mașini și îmbrăcăminte. Cei mai populari artisti hip hop din toate timpurile sunt considerati Jay Z, Eminem, Tupac Shakur, The Notorious B.I.G.,

Rock

50 Cent, Dr. Dre, Lil Wayne, Kendrick Lamar și Snoop Dogg.

Un alt gen muzical extrem de popular în întreaga lume este rock-ul. Aproape toți artiștii contemporani sunt influențați de acest gen de muzică. Rock-ul a derivat din muzica clasică și blues, dar s-a axat pe chitara electrică. În acest moment este unul dintre cele mai cunoscute genuri de muzică, iar formațiile rock atrag audiente masive în întreaga lume, mai ales când vine vorba de concerte live și festivaluri de profil.

Rock-ul este caracterizat de o voce proeminentă acompaniată de chitară, tobe și deseori de bass. De asemenea, multe stiluri de rock mai folosesc instrumente precum orga, pian sau sintetizatoare. Cele mai faimoase formații rock din toate timpurile sunt The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, AC/DC, U2, Guns N’ Roses și Radiohead.

Pop

Muzica pop este și ea una dintre cele mai ascultate genuri din lume. Cele mai cunoscute formații din lume sunt cele pop, iar concertele acestor artiști s-au transformat în adevarate spectacole. Termenul de pop a derivat din termenul „popular”, iar acest gen muzical își are originile în anii ’50.

Muzica pop adesea include elemente de rock, hip hop, reggae, dance, R&B, soul, funk și uneori country. Se caracterizează prin versuri despre dragoste sau sex, ritmuri dansante, melodii clare, armonii simple și structuri repetitive astfel că oamenii le rețin repede și pot să le fredoneze oricând. Printre cei mai populari artiști pop se numară Madonna, Elton John, Rihanna, Mariah Carey, Britney Spears, Lady Gaga, ABBA și David Bowie.

Country

Acest gen de muzică era specific câtorva țări precum SUA, Canada sau Australia, dar în ultimii ani a devenit popular în întreaga lume. Acest gen muzical s-a dezvoltat în sudul Statelor Unite ale Americii în anii ’40, fiind rezultatul amestecului diferitelor culturi și etnii care locuiau în acea regiune. Imigranții au venit în SUA cu diferite instrumente specifice locurilor din care proveneau, precum vioara irlandeză, banjo-ul african sau chitara spaniolă.

Noul gen muzical combină toate aceste instrumente și a devenit rapid unul dintre cele mai îndrăgite din SUA și apoi din întreaga lume. Printre cei mai populari artiști country se află Merle Haggard, Johnny Cash, Willie Nelson, Dolly Parton, Loretta Lynn, Garth Brooks, Reba McEntire, Shania Twain, Patsy Cline și Kenny Rogers.

R&B

Genul de muzică Rhythm and Blues a apărut în anii ’50 și este specifică populației afro-americane. R&B își găsește influențele în muzica soul și gospel, iar în Marea Britanie formații precum The Kinks și Rolling Stones au început să dezvolte acest gen de muzică în anii ’60. Cel mai faimos artist R&B din toate timpurile este Michael Jackson.

De asemenea, în topul preferințelor se numară Stevie Wonder, Smokey Robinson, Ray Charles, Aretha Franklin, Prince, Whitney Houston, Mary J. Blige, Beyonce, Tina Turner și Alicia Keys.

Blues

Muzica blues este un gen muzical vocal și instrumental, derivat din cântecele de muncă și gospel ale populației afro-americane. A apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea, și a avut o influență majoră asupra muzicii de consum, mai întâi în Statele Unite ale Americii și apoi în restul lumii.

Influențele genului au pătruns în muzica de jazz, rhythm and blues, muzica rock, country, pop și chiar și în muzica simfonică.

Heavy metal

Acest gen muzical este deriva din rock și este unul dintre cele mai populare genuri muzicale din lume. Heavy metal își găsește rădăcinile în albumele lui Jimi Hendrix, Cream și Led Zeppelin din anii ’60, dar momentul în care heavy metal a devenit un adevărat fenomen este apariția formației Black Sabbath în 1968.

Melodiile aveau un mesaj specific ce făcea referință la subiecte tabu precum corupția politică, religie sau consumul de droguri. Cele mai cunoscute formații de heavy metal sunt Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, Judas Priest, Megadeth, Slayer și Slipknot.

Reggae

Acest gen muzical s-a dezvoltat prima dată în Jamaica spre sfârșitul anilor 1960. Reggae este un stil care își are originile în dezvoltarea stilurilor ska și rocksteady, cu un tempo în general mai lent decât cel al ska și rocksteady.

Reggae este adesea asociat cu mișcarea Rastafari, o influență importantă asupra multor muzicieni reggae importanți încă de la începutul său. Tematica versurilor e foarte diversă, incluzând iubirea, credința, relațiile, sărăcia, nedreptatea și alte probleme sociale.

Latino

Muzica latino este puternic legată de stilul salsa, un stil foarte popular în America Latină și celelalte țări latine. Salsa este un stil particular care a fost răspândit și dezvoltat de către cubanezii și puerto-americanii imigranți la New York în perioada 1960 – 1970.

Ca origini, salsa provine din Cuba, chiar dacă în esență este un hibrid între Puerto Rico și alte stiluri latino combinate cu pop, jazz, rock și R&B. În prezent, salsa este cântată și dansată în toată America Latină, dar și peste hotare.

Jazz

Genul musical Jazz a apărut la începutul secolului al XX-lea în statele sudice ale Statelor Unite ale Americii și are ca origine melodiile populației afro-americane. Acest gen se caracterizează prin tonalitățile de blues și ragtime, dar și influente din muzica europeană. Ulterior, jazz-ul a cuprins și elemente specifice muzicii latino-americane.

Jazz-ul cuprinde o diversitate de stiluri: "New Orleans", "Dixieland"; "Chicago", "Cool Jazz", "Hard Bop", "Modal Jazz", "Free Jazz", care de asemenea include alte subgenuri.

House

Muzica house este un gen electronic al muzicii dance, care s-a dezvoltat în cluburile din Chicago la începutul anilor 1980, când Frankie Knuckles mixa piese vechi din stilurile disco.

Genul house se caracterizează prin beat-ul 4/4 generat de un drum machine, dispozitive electronice și un bassline continuu. La acestea se adaugă sunete și ritmuri din diverse genuri muzicale precum synthpop, blues sau jazz. Acest gen este o muzică cu un tempo ridicat destinată dansului.

Clasică

Muzica clasică defineste mai multe genuri muzicale diferite, însa înrudite. Fără vreo clasificare anume, semnificația uzuală a muzicii clasice este muzica clasică europeană. Acest gen este compus și interpretat de artiști profesioniști foarte bine instruiți. Muzica clasică este o tradiție scrisă, fiind compusă, scrisă și transmisă prin intermediul partiturilor.

Muzica clasică cuprinde urmatoarele genuri: muzica avangardistă, muzica de balet, muzica orchestrală, muzica de cameră, muzica corală, muzica de concert, muzica de film, muzica de claviatură, muzica de teatru, opera, muzica simfonică și muzica vocală.

Populară

Muzica populară denumită și muzică folclorică, este un gen muzical hibrid, rezultat din confruntarea ansamblurilor de instrumente populare. În anii 1990, un nou val de schimbări în societate și în culturile de masă a dus la apariția unui subgen al muzicii populare, pentru care se folosește frecvent apelativul de „muzică etno”.

Acest gen se află pe primul loc în ce privește genul muzical preferat de români și este recunoscut de puține limbi ca atare, fiind în cele mai multe cazuri inclus în noțiuni vecine precum: muzică tradițională, muzică lăutărească, muzică folk, mai rar chiar și în muzica ușoară sau pop.