Doliu în familia cântărețului de muzică populară Tinu Veresezan! Și-a pierdut mama: ”Mi se rupe sufletul de durere. Te iubesc, îngerul meu”

Tinu Veresezan trece prin clipe cumplite după ce și-a pierdut mama! Este doliu în familia artistului de muzică populară, după ce au pierdut cea mai dragă ființă. Vestea cumplită a fost dată chiar de cântăreț, pe rețelele sociale, acolo unde a ținut să scrie câteva rânduri foarte emoționante pentru cea care i-a dat viață și a fost mereu lângă el, la bine și la greu.

” Mama mea dragă, iubita și scumpa mea!😭 Toată viața ai fost o luptătoare. Ai trecut prin multe greutăți doar ca noi să fim bine și ne doream să trăim fericiți până la adânci bătrâneți, dar din păcate Dumnezeu a hotărât că a fost destul și te-a luat în împarăția Lui! Prea repede mamă...nu pot să cred și mi se rupe sufletul de durere...😭 Îți voi mulțumi până voi închide ochii pentru TOT. Am fost cel mai mândru copil din lume știind că te am ca și mamă! Dumnezeu să te ocrotească și să te odihnească în liniște și pace iar de acolo de sus să ne veghezi drumul prin această lume! Te iubesc, îngerul meu!😭”, a scris artistul, pe pagina lui de Facebook.

Oamenii, care-i iubesc melodiile și-l apreciază pe cântăreț, au lăsat foarte multe comentarii pline de tristețe, prin care și-au exprimat condoleanțele. ”Ne pare atat de rau 🙁 sincere condoleante... mare durere../ Condoleanțe!Dumnezeu s-o odihneasca in pace!/ Sincere condoleante. Putere sa puteti duce aceasta grea incercare. MAMA este numai una.😓/ Ce tristețe, ce gol imens când pleacă mama, pleacă o parte din noi, rămâne durerea amestecată cu amintiri și mult dor, tristețea este prea mare, cuvintele sunt prea mici pentru aceasta durere imensă! Dumnezeu să o ierte și să vă dăruiască alinare!/ Odihnă veșnică, mamei tale! Mângâiere și alinare familiei îndoliate! 😢😢😢”,

au fost doar câteva mesaje de pe internet.

Tinu Veresezan și mama lui[Sursa foto: Facebook]

Tinu Veresezan și-a pierdut și bunica

În urmă cu câțiva ani, cântărețul își pierdea și bunica, cea care i-a fost alături mereu. La acea vreme, îndrăgitul artist publica o fotografie și un mesaj trist, în amintirea bunicii lui.

“ Bunica mea draga!!! Ai plecat dintre noi si ai lasat multa durere in sufletul nostru. Ai fost fiinta care m-a invatat sa traiesc cu frica de Dumnezeu si cea care m-a facut om! Dumnezeu sa te odihneasca in liniste si pace si sa veghezi de acolo din ceruri asupra noastra. Dormi in pace bunica mea, suflet drag si bun. Mergi in lumina, buni!!!Te voi iubi mereu!”, a scris artistul pe facebook, în anul 2017.

Tinu Veresezan si bunica lui[Sursa foto: Facebook]