Ce i-a mărturisit Sofia mamei sale! Bianca Drăgușanu a amuțit: „Mi-a zis că s-a îndrăgostit, are iubit”

Sofia, în vârstă de cinci ani, este rodul iubitii Biancăi Drăgșanu și al lui Victor slav. Micuța a moștenit cele mai frumoase trăsături de la părinții ei celebri, iar acum este o superbă tânără domnișoară.

La grădiniță, fiica Biancăi Drăgușanu are mulți prieteni, iar recent, aceasta i-a dezvăluit mamei sale că are și un iubit. Sofia nu a ascuns niciun detaliu de mama ei, care asculta uimită ce-i poveste fiica ei.

După ce și-a revenit un pic, Bianca Drăgușanu a decis să-i povestească fiicei sale cum stă cu dragostea și să-i dea deja primele sfaturi.

Vedeta a fost luată prin suprindere de fiica ei care i-a spus că s-a îndrăgostit și că are deja un iubit. Numele lui este Luca și merge la aceeași grădiniță cu ea. Bianca Drăgușanu a reacționat imediat și i-a explicat fiicei sale că, de fapt, nu ea s-a îndrăgostit de băiatul acela, ci el de ea. Blondina a povestit tot episodul recent.

„ Are iubit. Mi-a zis că ea s-a îndrăgostit. Îl cheamă Luca. I-am zis să-și dea reconfigurare și să se ducă să-i spună că el s-a îndrăgostit de ea. Nu ea de el. I-am spus eu exact ce înseamnă îndrăgosteala și-a dat seama că, de fapt, băiatul s-a îndrăgostit de ea ”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu, potrivit cancan.ro.

Bianca Drăgușanu și-a tratat fetița ca pe o prințesă de ziua ei! Cum a sărbătorit Sofia cei cinci anișori împliniți

Blondina a decis ca anul acesta, ziua de naștere a Sofiei să fie una de care aceasta să-și amintească și peste ani. Cele două au luat avionul și au mers în cel mai iubit loc de către toți copiii, la Disneyland. Fiica Biancăi Drăgușanu a profitat la maxim de ziua ei, știind că vedeta o să-i îndeplinească fiecare dorință.

După ce au luat la pas întregul parc de distracții, cele două au dat ture și în toate magazinele cu jucării, de una Sofia nu a plecat cu mâna goală. Bianca Drăgușanu i-a transmis fiicei ei și un mesaj absolut emoționant cu ocazia împlinirii celor cinci ani.

„La multi ani sufletul meu frumos! You are my super power, my angel, my love, my heart, my treasure, my everything! (traducere: Tu ești puterea mea, îngerașul meu, iubirea mea, inima mea, comoara mea, ești totul pentru mine!)”, a scris Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.