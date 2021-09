Cum a sărbătorit Bianca Drăgușanu ziua de naștere a fiicei sale! Sofia, tratată ca o prințesă de mama ei!

In articol:

Ziua de naștere a Sofiei a fost un adevărat motiv de sărbătoare pentru Bianca Drăgușanu, care nu se zgârcește de la nimic atunci când vine vorba despre fiica ei. Anul acesta, blondina a ales să o sărbătorească pe fetița ei într-un mare stil.

Cele două au luat avionul și au mes pe tărâmul poveștilor, la Disneyland, acolo unde cele mai îndrăgite personaje din basme prind viață.

Chiar și Sofia, de ziua ei, s-a costumat în prințesă, mai exact în Albă ca zăpada, iar mama ei nu a mai avut nevoie de niciun costum, de vreme ce seamănă izbitor de tare cu celebra păpușă Barbie. Cele două s-au distrat de minune și și-au făcut amintiri extrem de frumoase pe care, cu siguranță, cea mică nu le va uita prea curând.

În urmă cu doar câteva momente, pe rețelele de socializare, Bianca Drăgușanu a postat o fotografie în care apare alături de fiica ei și i-a transmis un mesaj absolut emoționant cu ocazia zilei de naștere. Vedeta a mărturisit ce însemnă Sofia pentru ea.

„La multi ani sufletul meu frumos! You are my super power, my angel, my love, my heart, my treasure, my everything! (traducere: Tu ești puterea mea, îngerașul meu, iubirea mea, inima mea, comoara mea, ești totul pentru mine!)”, a scris Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare, la fotografia

Citeste si: Vasilică Ceterașu și-a întrebat soția la TV cu câți bărbați s-a iubit înainte să fie cu el. Răspunsul Amaliei este surprinzător- bzi.ro

Sofia [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu: „Ce mi-aș dori să fie și ziua mea așa”

De trei zile, Sofia profită la maxim de ziua ei de naștere și a luat la pas toate magazinele de jucării, căci știa că mama ei îi va cumpăra orice. După minute bune petrecute în mijlocul a sute de figurine cu personaje de poveste, cea mică s-a hotărât să-și cumpere prințesa în care s-a costumat.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, lăsată fără ceasuri de lux, genți și diamante, în vacanță! Modul incredibil în care au acționat hoții: "Ne-au gazat în cameră..."

Bianca Drăgușanu spune că și-ar fi dorit și ea să aibă parte de astfel de zile de naștere în copilărie, iar pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, are grijă ca fiicei ei să nu-i lipsească nimic și să-i îndeplinească orice dorință.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, apariție șocantă la un eveniment monden! Vedeta, surprinsă cu un ochi roșu și vânăt: „Sunt o femeie puternică”

„De trei zile tot jucării, tot ziua ei, nici n-am apucat să-mi beau cafeaua. Ce mi-aș dori să fie și ziua mea așa”, a spus Bianca Drăgușanu la InstaStory.

Sofia [Sursa foto: Instagram]