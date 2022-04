Ce îi transmite Andi Constantin lui Giani Kiriță înainte de confruntarea în cușcă: „Nu spun că n-ar avea nicio șansă, spun doar că s-ar putea să se termine mai rapid” | EXCLUSIV

In articol:

Cei doi se vor bate în cușca de MMA la gala RXF Superstar Edition, care va fi transmisă live, pe internet, în data de 10 mai. Pe lângă Andi Constantin și Giani Kiriță, alți bloggeri și tiktokeri cunoscuți vor urca în ring.

Andi Constantin: „Extremele se ciocnesc în cușcă.”

Andi Constantin și Giani Kiriță vor urca pentru prima dată în viața lor într-un ring pentru o luptă transmisă în direct. Nu este singura premieră care va veni la pachet cu evenimentul. Adversarii nici măcar nu se cunoșteau înainte să accepte provocarea organizatorilor, ceea ce face confruntarea imprevizibilă. Andi și Giani au un stil de viață sportiv și au practicat sporturi de performanță, doar că vin din două zone diferite: culturism și fotbal.

„Nu am avut o divergență cu el. Nu ne cunoaștem și nu ne-am cunoscut înainte de această gală. Suntem, oricum, două tipologii diferite de oameni, așa că nu știu dacă am fi fost prieteni dacă ne-am fi cunoscut. Nu suntem nici dușmani, ca să zic așa, deci nu avem niciun resentiment. Este foarte diferit față de mine și, probabil, extremele astea se ciocnesc cumva, mai ales într-o cușcă. Va fi interesant de văzut, sincer. Pe de o parte, un câine rău, cum își spune el, sufletist și cu inimă mare și, pe de altă parte, un sportiv calculat, calm și atât, deocamdată”, i-a spus Andi Constantin Corneliei Ionescu în emisiunea „Online Story”.

Andi Constantin: „Giani, ține întotdeauna garda sus!”

Cei și-au tot aruncat săgeți de când a fost confirmată lupta lor și, după cum ne-a obișnuit, Giani Kiriță caută mereu să provoace adversarul și să câștige în primul rând lupta psihologică înainte ca meciul să înceapă, așa cum îi plăcea să facă și în tricoul lui Dinamo.

„Giani este un oponent destul de serios, pe măsura mea, și este o provocare pentru mine. Nu am mai luptat în cușcă până acum. Dacă o fac, o fac împotriva unui adversar care să mă provoace. Să nu fie un meci sigur. Acum contează mai puțin cât vorbești, contează mai mult cât faci. Acum Giani trebuie să…cum e vorba aia în engleză? <<Put your money where your mouth is!>> Vorbește mult și sper să și facă mult, pentru binele lui!”, a declarat Andi Constantin.

Invitați și în emisiunea Teo Show, la Kanal D, Giani i-a promis lui Andi o înfrângere, în ciuda faptului că fostul fotbalist a împlinit recent 45 de ani și este semnificativ mai în vârstă decât oponentul său. În replică, Andi crede că acest lucru îi dă avantajul unui „suflu” mai bun, care ar putea să facă diferența dacă Giani nu începe lupta ca din tun.

„Există o diferență de vârstă. El are 15 ani peste mine și probabil aici va avea de suferit la condiția fizică și mă aștept ca el să obosească mai rapid ca mine. (…) Nu spun că n-ar avea nicio șansă, spun doar că s-ar putea să se termine mai rapid. Are și un atuu. Este mai greu, deci loviturile lui sunt mai puternice. Vedem cine câștigă…agilitatea, puterea, experiența, tinerețea? (…) Giani, ține întotdeauna garda sus!”, a mărturisit Andi Constantin.