Andi Constantin, adevărul din culisele emisiunii la care a participat ca să-și găsească jumătatea: "Unele concurente cred că aveau iubit!"

Andi Constantin a rămas cu amintiri frumoase din cadrul emisiunii la care a participat ca protagonist, cu toate că nu a reușit să își găsească jumătatea, la finalul show-ului. Criticat în nenumărate rânduri pentru alegerile făcute, tânărul a decis să dea cărțile pe față și să spună ce credea că se întâmplă cu adevărat în spatele camerelor.

Andi Constantin: "Unele concurente cred că aveau iubit!"

Andi Constantin a acceptat provocarea de a participa în cadrul unui show matrimonial, pentru a-și găsi jumătatea. Chiar dacă nu știa ce o să-l aștepte, tânărul a dezvăluit că era pregătit să facă pasul cel mare, în cazul în care își găsea aleasa. Totuși, se pare că intențiile lui Andi nu erau aceleași cu ale unora dintre concurente, căci, spune bărbatul, câteva dintre ele ar fi avut parteneri acasă: "Sunt la vârsta potrivită, cred că sunt destul de matur emoțional să fac pasul ăsta și cumva îi pot oferi o stabilitate din mai multe puncte de vedere. Da, am plecat cu gândul că pot avea chimie cu o persoană de acolo și pot construi pe viitor!

E normal să nu rezonezi cu toți oamenii, e normal să nu ai chimie cu toți oamenii, cred că s-a văzut că nu am avut conexiune cu toate fetele de acolo, dar m-am implicat atât de mult cât am crezut că merită acea persoană, din perspectiva mea! Au fost implicate pe cât au simțit. Nu eram toți făcuți unul pentru celălalt. Am o vagă impresie că nu erau toate singure, ca să zic așa! Unele concurente cred că aveau iubit!", a declarat Andi Constantin, pentru Cancan.ro.

Andi Constantin, despre despărțirea de Ana Bene

Andi Constantin a recunoscut că i-a fost greu să aleagă din atâtea tipologii diferite de fete, însă până la final a reușit să o declare "câștigătoare" pe Ana Bene, una dintre puținele concurente cu care a reușit să rezoneze.

Cu toate acestea, relația celor doi nu a fost una de lungă durată după terminarea emisiunii, căci au decis să meargă pe drumuri separate și să rămână doar prieteni:

Mi-am dorit foarte mult să construiesc alături de ea, însă consider că am luat o decizie bună, pentru că și ea a acceptat să fie într-o relație cu mine. Chiar dacă nu mai suntem împreună, putem spune că avem o relație foarte bună de prietenie, suntem foarte apropiați, am câștigat o persoană dragă!", a mai adăugat Andi Constantin, pentru sursa amintită.

