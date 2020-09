Alexandra a ținut secretă plecarea ei la Puterea dragostei[Sursa foto: Instagram]

Alexandra și sora ei Adriana sunt concurente la Puterea Dragostei sezonul 3, cele două au intrat în emisiune chiar din prima zi a noului sezon. Se pare că Alexandra a ținut ascuns de prietenii săi participarea la emisiunea care se filmează în Istanbul.

Denis Petcu, un vlogger care este prieten bun cu Alexandra, care a și filmat cu aceasta pentru canalul ei de Youtube, a dezvăluit că a fost dezamăgit când a aflat că tânăra l-a mințit. De altfel, Denis Petcu apare pe canalul de Youtube al surorilor Alexandra și Adriana în mai multe filmulețe. (VEZI si bătaia dintre fetele de la Puterea Dragostei)

Alexandra si Adriana au filmat de multe ori cu Denis Petcu[Sursa foto: Captură YouTube]

Alexandra a ținut secretă plecarea la Puterea Dragostei ”Mi-a spus că e un casting legat de modă”

”Alexandra mi-a spus că se duce la un casting pentru ceva legat de modă. Nu mi-a spus că se duce la Puterea Dragostei. Eu nici nu am știu că ea a plecat în Turcia. Era de o săptămână la Istanbul și filma la Puterea dragostei când am vorbit cu ea ca să mai filmăm pentru vlogul ei, iar mi-a spus că nu are timp pentru că are treabă”, a povestit Denis Petcu. Tânărul a mărturisit că a fost dezmăgit că Alexandra l-a mințit șu nu i-a spus nici măcar că s-a dus la castingul pentru Puterea Dragostei, pentru că el o considera prietenă bună.(VEZI si ce a spus Cristian Comănici despre Alexandra de la Puterea Dragostei după ce i-a cedat premiul din gala)

De altfel, la scurt timp după ce Alexandra a apărut la Puterea Dragostei, Denis Petcu a povestit într-un vlog ce relație are cu tânăra și i-a luat apărarea atunci când aceasta a fost criticată de Cristian Comănici.