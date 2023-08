Ce le-a spus mama lui Daniel Balaciu nepoatelor ei? Danei Roba nu i-a venit să creadă: „Nu există așa ceva” | EXCLUSIV

In articol:

Dana Roba a retrăit, cu ochi în lacrimi, momentele de groază prin care a trecut atunci când soțul ei, Daniel Balaciu, a vrut să îi ia viața cu lovituri repetate de ciocan la mâini și la cap, după ce, la fiecare ceartă, o amenința că o să îi ia viața.

Prezentă în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Dana a dezvăluit că ține minte tot ce i s-a întâmplat în clipele acelea. Inițial, a durut-o rău, dar apoi a văzut o lumină și îngerii care îmi spuneau că nu o să simtă nicio durere și așa a fost. La spital însă, când s-a trezit din comă, după nouă ore de operație, la terapie intensivă, i s-a părut că e într-un sicriu, iar medicii nu îi dădeau șanse de supraviețuire.

Dana Roba consideră că Dumnezeu a scris viață în dreptul ei, fiindcă a ales să fie pocăită și să aibă credința în suflet. Durerea cea mai mare a Danei a fost totuși atunci când s-a uitat prima dată în oglindă și s-a văzut fără păr și brăzdată pe frunte sau când le-a arătat fetițelor sale, pe care le-a găsit murdare și cu papucii rupți, că este rasă în cap.

Dana Roba, totul despre relația cu socrii ei

Dana Roba a povestit o discuție pe care fiicele ei au avut-o cu bunica lor. Mai mult decât atât, își acuză socrii că i-au furat bani din casă și că au denigrat-o în repetate rânduri.

„Soacra mea m-a denigrat, eu i-am spus mamă din prima secundă în care am cunoscut-o, iar acum peste șapte ani mă face în toate felurile. Socrii mei au încercat cuvinte jignitoare la adresa mea. Dacă foloseau cuvinte bune, să mă atragă înspre ei, poate...dar faptul că mi-au furat banii și mama lui nu spune unde sunt banii...Mi-au furat 20.000 de euro. Atât am avut cash pus deoparte. E foarte greu. Soacra mea nu mi-a bătut niciodată fetițele, nu am ce să îi zic. Fetele de când stau cu bona, mi-a zis bona într-o seară că i-au zis fetele că bunica le-a spus ea le iubește mai mult decât mama. Nu există așa ceva. Bunicii au obligația de a sta cu copiii și obligația mea va fi când va avea Chantal copii. Eu sunt mama ei până mor. Și după ce mor tot mama ei sunt, e Chantal, fata lui Dana.” , a mărturisit Dana Roba.

Dana Roba nu vrea să își vadă soțul față în față

Dana Roba urmează să se întâlnească în instanță, față în față cu călăul ei. Aceasta nu vrea să accepte sub nicio formă și a făcut demersuri în acest sens.

"Nu se poate așa ceva. Deja mi-am plătit avocatul care se ocupă de cazul nostru și nu am să vreau să-l văd. Va fi o înfățișare între mine și el, avocații noștri și domnul procuror și nu am să vreau să stau cu fața la el.(...) În instanță, din câte am înțeles va fi închis într-o cușcă ca și un câine, cu cătușe și așa mai departe. Nu am să mă uit la el atunci, la ce să mă uit?! La un topor?! Văd ciocanul cu care a vrut să îmi ia viața(...) Nu mă poate sensibiliza nimeni, doar Dumnezeu", a declarat Dana Roba, la WOWnews.

