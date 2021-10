Ce legătură mai există între Brigitte Pastramă și Ilie Năstase, la 3 ani de când au divorțat? Bruneta a dezvăluit totul: "Pot să..."

In articol:

Brigitte Pastramă și Ilie Năstase au format unul dintre cele mai efervescente cupluri din lumea mondenă. Chiar dacă au fost împreună ani buni, vedeta și fostul tenismen au ales să își spună adio și să își refacă viața alături de alți pareteneri, cu care s-au și căsătorit.

Totuși, Brigitte a recunoscut că încă mai este legată de fostul soț din cauza afacerii pe care o are și pentru care trebuie să îi plătească lui Năstase chirie.

Citeste si: Nu o să îți vină să crezi cum o trata Ilie Năstase pe Brigitte Pastramă! Avea bani, dar se îmbrăca de la reduceri! "Oamenii cred că dacă stăteam cu Ilie"

Brigitte Pastramă, despre legătura pe care o mai are cu fostul soț

Brigitte Pastramă a povestit că se descurcă foarte bine din punct de vedere financiar și a infirmat zvonurile apărute în presă, potrivit cărora ea și actualul ei soț ar trece printr-o perioadă dificilă cu banii.

Citeste si: Cristian Cioacă, dezvăluiri despre cazul Elodia: „Mă înşela, a trebuit să fac asta”- bzi.ro

Mai mult, vedeta a spus că este foarte bucuroasă că afacerea îi merge strună și a declarat chiar că acum îi poate plăti liniștită chiria lui Ilie Năstase, de care mai este legată doar prin acest lucru: "Nu suntem cu banii la pământ, cum s-a spus! Am cumpărat mai nou și câteva mii de animale electronice pentru locul de joacă, am luat decorul direct de la sursă. Am băgat vreo 100.000 de euro acum în afacere. Pot să-mi plătesc angajații, pot să-i plătesc lui Ilie la timp chiria. Acum am o echipă foarte bună și nu vreau să-i pierd. Dar trebuie să recunosc că noi câștigăm în perioada asta mai mult din imobiliarele lui Florin, care merg foarte bine.", a povestit Brigitte Pastramă, în cadrul unei emisiuni tv.

Brigitte și Florin Pastramă [Sursa foto: Instagram]

Brigitte Pastramă, o femeie geloasă

Brigitte a recunoscut că în relația cu soțul ei intervin de multe ori micile gelozii, pentru că atât ea, cât și Florin Pastramă dau dovadă de posesivitate în căsnicie.

Citeste si: Brigitte Pastramă, mărturisiri cutremurătoare despre sarcina pierdută. Vedeta și soțul ei ar fi trebuit să fie acum părinți: "La 3 săptămâni am pierdut copilul..."

De aceea, vedeta s-a gândit chiar și la o metodă care să reducă din discuțiile apărute în cuplu pe teama geloziei și și-a instalat împreună cu soțul ei o aplicație care le indică celor doi locația partenerului: "Brigitte și Florin sunt două persoane foarte geloase. De aceea, avem pe telefon instalat un program astfel încât eu să știu mereu unde se află Florin, în timp real, sau cel puțin telefonul lui Florin, numai dacă își închide telefonul știu deja unde este, și Florin poate să vadă unde mă aflu eu.", a mai adăugat Brigitte Pastramă, în cadrul aceleiași emisiuni.