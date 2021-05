Ce liceu a făcut Selly. Vloggerul a absolvit cu media 9.60 la Bacalaureat

In articol:

Pentru generația tânără, Selly este un geniu în ceea ce privește conținutul online, iar rezultatele sale remarcabile de la Bacalaureat au arătat că a fost un elev conștiincios.

Selly a absolvit Colegiul Naţional ”Fraţii Buzeşti”, din Craiova în anul 2020

Selly este unul dintre cei mai populari vloggeri din România[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Ce note a luat Mirela Vaida la Bacalaureat. Prezentatoarea TV a absolvit un liceu cu profil real

Selly este din Craiova și tot acolo a terminat liceul. De mic el avea multe idei și și-a dorit să lucreze în online.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

“De mic aveam capul plin de idei, plin de tot felul de scenarii. Și acum le dau viață practic. Am fost perseverant și am muncit mult și constant. Și îmi place mult ceea ce fac. Avantajul meu a fost că am luat mereu decizii inspirate la momentul potrivit. Și astfel nu am stat pe loc, am progresat mereu. Peste 10 ani mă văd activând tot în domeniul online.

Nu știu dacă voi mai fi vlogger. Poate voi fi, cine știe, dar sigur voi lucra în online”, spune Selly potrivit capital.ro.

Anul trecut, Selly s-a aflat printre persoanele publice din România care susținea examenul de Bacalaureat. Întrebat la ieșirea din examen, el era convins că va obține nota 10. Rezultatul final nu a fost departe de cel preconizat. Astfel, el a obținut la limba română – 9.50,

matematică – 9.60, biologie – 9.70, iar media generală este 9.60.

Citeste si: Ce note a luat Alexandra Ungureanu la Bacalaureat. Artista a absolvit a absolvit Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” din Onești în anul 2000

Selly își dorea să ajungă în televiziune

Selly spune că a știut că va lucra în media, pentru că de mic avea înclinații spre acest domeniu.

“Când aveam cinci ani îmi doream să mă fac electrician. Apoi am trecut repede la televiziune. Voiam să mă fac orice are legătură cu acest domeniu. Prezentator, cameraman. Orice. Apoi am descoperit Youtube-ul și mi-am creat practic propria televiziune”, a spus Selly.

În prezent, Selly este unul dintre cei mai urmăriți vloggeri din România. În prezent Selly, pe numele său real Andrei Șelaru, are 2,98 milioane de subscriberi pe youtube. El și-a început activitatea pe youtube în anul 2012, când a început să se filmeze în timp ce dezbătea subiecte de interesez general și de actualitate în rândul tinerilor.