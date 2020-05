In articol:

Petru, băiatul de 34 de ani al actorului Florin Călinescu, se concentrează exclusiv pe muzică și pe trupa pe care a fondat-o cu un prieten din copilărie, Maximilian. Cum ambii sunt cântăreți profesioniști – Maximilian Muntean a absolvit Școala de Artă București, iar Petru a terminat Liverpool Institute for Performing Arts, succesul nu a întârziat să apară. Trupa ”New Vegas Show” cântă jazz și swing, în principal melodii făcute celebre de nume mari precum Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Bennett si Ella Fitzgerald.

Petru, fiul lui Florin Călinescu, postează piese interpretate de el

În timpul pandemiei, Petru nu s-a plictisit deloc, postând periodic diverse piese interpretate de trupa lui, la care adăuga întotdeauna și câte un comentariu bine primit de fani.

”O balada numai buna de savurat impreuna cu un pahar de vin rosu de calitate, intr-o dupa-amiaza linistita de duminica. Cea mai cunoscuta versiune a sa este in interpretarea lui Nat King Cole, versiune care poate va este cunoscuta din filmul "As Good As It Gets" cu Jack Nicholson si Helen Hunt. Va dorim o duminica frumoasa!”, a notat fiul lui Florin Călinescu la ultima înregistrare postată.