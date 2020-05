Neti Sandu este de o viață horoscopista favorită a publicului, dar vedeta are o mulțime de secrete. În câteva rânduri, în interviuri acordate presei scrise sau la radio, Neti - angajată de 25 de ani la același post tv - a dezvăluit lucuri neștiute din viața ei, nu foarte simplă.

”M-am maritat, dar a durat doi ani, pentru ca eram foarte diferiti. Aveam 24 de ani. Dupa aceea, am avut o relatie de 10 ani pana chiar cand sa ajung la Pro TV, dar a plecat. Eu nu am spus nimic, pentru ca am zis ca omul e liber sa faca ce vrea. Important era cum ma descurcam eu dupa aia. A fost infiorator de greu. Asa a fost inceputul la Pro TV. Asa i-am spus lui Florin (Calinescu, n.r.) ca „sunt atat de daramata ca nu stiu daca o sa pot face fata aici.” Exact atunci a fost, cu doua saptamani inainte sa incep, a plecat dupa 10 ani de relatie. Mi-a lasat o hartie in care mi-a spus ca nu se poate ceva mai perfect decat mine. Dar uite ca… El a invocat motivul ca ne purtam ghinion unul altuia. Si eu de-aia n-am luptat niciun milimetru si nu i-am cerut nicio explicatie, pentru ca eu n-as fi avut nicio posibilitate sa-i dovedesc ca nu eu sunt cauza.

Eu am facut vreo cinci ani de terapie ca sa trec peste asta si sa ma pot bucura de viata. Ma secase de toate resursele. Ar fi fost bine sa am copii, dar mi-a fost frica la vremea aia, n-as fi vrut sa fac un copil fara sa fiu casatorita. Era o prejudecata de care m-am impiedicat foarte tare. Nu-mi pare rau intr-un fel, dar era bine sa fi avut un copil. Dar, pe de alta parte, de-abia dupa ce am facut terapie, am inteles ce greseli as fi facut cu el si, daca as putea acum sa fac si n-ar fi atat de greu fizic, acum as sti ce sa fac cu el. Vad cu totul altfel lucrurile”, a declarat Neti Sandu la radio.

În plus, Neti Sandu a povestit și ce i se întâmplă pe stradă atunci când se întâlnește cu fani care o întreabă dacă poartă perucă.a comentat Neti.