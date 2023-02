Ce mai face fostul fotbalist Adrian Cristea după ce și-a încheiat cariera pe teren în anul 2017. Fosta lui iubită, Denisa Nechifor, a spus totul!

In articol:

Adrian Cristea (39 de ani) s-a retras din fotbal în anul 2017. Iată ce mai face în prezent, dar și cu ce se ocupă fostul fotbalist!

Adrian Cristea, 39 de ani, fostul fotbalist al celor de la Dinamo și Steaua, și-a încheiat cariera pe teren în anul 2017, iar de atunci aparițiile sale publice au fost extrem de rare. Fosta lui iubită, Denisa Nechifor, a dezvăluit câteva detalii din viața acestuia, cu ce se ocupă în prezent și ce mai face.

Astfel, aceasta a dezvăluit că Adrian Cristea o duce bine și activează în domeniul sportului: „Scump la vedere pentru voi, la mine de-abia a fost, face bine, face ceva în zona sportului cu niște prieteni de ai mei. Este bine, sănătos, cum este el, are un job, nu știu dacă a terminat proiectul acesta.”, a declarat Denisa Nechifor, citată de digisport.ro.

Adrian Cristea [Sursa foto: instagram.com/ cristea_____adrian]

Ce declara Adrian Cristea în vara 2022

Adrian Cristea a declarat în vara 2022 că a ieșit complet din lumea fotbalului, dar și că nu i-a fost greu să facă acest pas. Potrivit spuselor sale, nu se consideră compatibil cu ce se întâmplă în această lume. Mai mult, fostul fotbalist se bucură de familia sa, de prietenii săi, precum și de fetița pe care o are împreună cu fosta iubită, Denisa Nechifor.

„Sunt bine, m-am retras, am vrut să ies din această lume, am fost atâția ani în această lume și am zis că e decizia foarte bună pentru mine să mă retrag, să nu mai am treabă cu televiziunea, cu presa și cu lumea fotbalului. Mi-am dat seama că nu mă regăsesc în lumea aceasta și de asta am decis să mă retrag fără nicio problemă.

Nici în lumea fotbalului, cu toate că am avut o carieră, iar în showbiz nu văd rostul. Ar fi o lume fără esență. Nu mi-a fost greu deloc, probabil cu trecerea timpului și experiențele acumulate mi-a venit această idee. Nu duc lipsa, nu duc dorul, sunt foarte bine așa.

Ce m-a dezamăgit? Nu pot să spun că m-a dezamăgit ceva, dar am văzut lumea aceasta și mi-am dat seama că nu pot face parte din ea. Nu cred că aș fi compatibil cu ce se întâmplă în lumea fotbalului. Glumind, sunt la pensie! Mă bucur de familia mea, de fetiță, vizitez prietenii. O viață liniștită și plictisitoare.”, a declarat Adrian Cristea vara trecută, conform sursei citate.

Adrian Cristea, campion cu două cluburi mari din România

Adrian Cristea a jucat de-a lungul carierei sportive la Poli Iași, Dinamo, U Cluj, Petrolul, Standard Liege, FCSB și Concordia Chiajna.

Mai mult, fostul sportiv poreclit „Prințul” a câștigat două titluri cu două mari cluburi din România. Unul cu Dinamo în anul 2007 și altul cu FCSB în 2014. Cristea mai are în palmares și o Cupă a României, câștigată cu Petrolul în anul 2013, se arată pe digisport.ro.

Sursa: digisport.ro