Ce mașină și-a tras Nicușor Dan după ce a ajuns primar și a renunțat la ”rabla” din 1986?

Nicușor Dan, la volan [Sursa foto: Captură Recorder/Promotor]

Nicușor Dan și-a început mandatul de Primar General al Capitalei venind la serviciu cu una din mașinile cele mai ieftine de pe piața din România. El nu și-a parcat ”bolidul” pe locurile rezervate persoanelor din conducerea instituției ci a lăsat mașina într-o parcare adiministrată de primărie, a plătit printr-o aplicație și a mers pe jos cam 10 minute până la birou.

Veche mașină, mâncată de rugină

In articol:

Nicușor Dan conduce un Renault Clio IV de culoare albă, care are echipare de bază Life și motor de 1,2 lintri pe benzină, cu 75 cai putere. A fost cea mai accesibilă versiune a generației precedente, conform promotor.ro. Publicația aminitită scrie că Nicușor Dan are aer condiționat cu reglaj manual în mașină și radio simplu. Prețul acestei variante, când aceasta se găsea ”de nouă” începea la sub 10.000 euro.

Nicușor Dan și-a schimbat mașina, după ce vechiul autoturism pe care-l deținea a ajuns la fier vechi. Primarul a deținut până recent un Citroen BX din 1986, care a zăcut o perioadă destul de lungă abandonată, cu roțile dezumflate și caroseria mâncată de rugină. Modelul reprezinta însă o mică bijuterie, dacă ar fi fost recondiționat și repus în funcțiune. În alte țări din Europa de Vest, acest model poate fi înregistrat ca vehicul istoric iar prețul lui pe site-urile de profil poate depăși 8.000 euro, evident, după ce mașina a primit o față nouă.

Gabriela Firea are un Mercedes de 10 ani

Paradoxal, Nicușor Dan conduce o mașină mai nouă decât cea pe care o deține predecesoarea lui, Gabriela Firea. Aceasta avea în garaj un model Mercedes Benz vechi de 10 ani. Evident, mașina Gabrielei Firea face parte din segmentul premium și valorează mai mult decât cea a lui Dan, deși este mult mai veche.

Nicușor Dan a anunțat că printre prioritățile mandatului său se va număra micșorarea numărului de mașini din București și încurajarea cetățenilor Capitalei pentru a circula cu mijloace de transport nepoluante, așa cum se întâmplă în toate orașele mari ale Europei.