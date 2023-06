Ce meniu are Vica Blochina după operația la stomac? E mult mai drastic decât se aștepta: "Am o lună de chin" | EXCLUSIV

In articol:

Vica Blochina a strălucit la unul dintre cele mai renumite evenimente mondene din capitală. Vedeta ne-a acordat un interviu, ne-a povestit despre cum se simte după operația de la stomac și despre cum face față regimului alimentar.

Meniul Vicăi Blochina, după operația la stomac

Vica Blochina a făcut o operație de micșorare a stomacului, care costă în jur de 3900 de euro. Vedeta are un nou meniu de care trebuie să țină cont și deja simte că cedează.

"Beau decât apă plată, supă și ceai, timp de o săptămână. Mai am voi niște shake-uri proteice, în rest absolut nimic. Crede-mă că îmi vine să... jur pe viața mea. Eram la masaj și stăteam pe telefon și îmi apăreau numai reclame cu mâncare, numai paste dinalea care îmi plac mie, îmi venea să mănânc telefonul. Nu se poate așa ceva. Am zis că nu mai pot. Am o lună de chin, după aceea îmi refac regimul.", a declarat Vica Blochina.

Cum se simte Vica Blochina după intervenția chirurgicală

Fosta balerină a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a mărturisit că se simte bine. Vedeta nu are dureri, respectă cu strictețe regimul de la medic, iar în această perioadă consumă doar lichide strecurate.

"Mă simt bine, nu am dureri și respect cu sfințenie indicațiile medicului. Este ca și cum aș ține o săptămână de detox și îmi este foarte greu pentru că mă gândesc obsesiv la mâncare. Nu am voie să mănânc deloc, doar lichide simple precum apă, supe clare, niște shakeuri proteice, ceai. Doar ceea ce este super curat pot să mănânc. Nu am voie nimic din rândul produselor pe care trebuie să le mestec. Săptămâna viitoare o să trec pe piureuri, produse pasate. Nu am voie să fac sport, dar trebuie să fac mișcare așa că merg 4-5 kilometri pe zi, în fiecare zi, în parc. Mă simt foarte bine, nu am dureri sau greșuri. Se simte că a fost o intervenție, am ca o mică jenă la nivelul stomacului, dar așa nimic semnificativ", a povestit Vica Blochina, pentru WOWbiz.ro.

