Ce mesaj a primit Cabral de la un amic, imediat după ce a devenit tată de băiat? Reacția prezentatorului tv, uluitoare: "Ești un..."

Andreea Ibacka și Cabral sunt în culmea fericirii de când au devenit din nou părinți. Prezentatorul tv mai are o fiică cu Luana Ibacka în afară de Namiko, însă de această dată a avut norocul de a deveni și tătic de băiat.

Prietenii nu au întârziat să îi trimită mesaje bărbatului în care să îl felicite, iar una dintre conversații a devenit chiar virală pe rețelele de socializare, amuzându-i copios pe cei de acasă.

Cabral, reacție uluitoare la adresa unui prieten care l-a felicitat că a devenit tătic

Familia lui Cabral Ibacka și a Andreei s-a mărit, în mod oficial. Vedeta a adus pe lume un băiețel sănătos, pe care cuplul, dar mai ales mezina, Namiko, îl aștepta cu mare nerăbdare. Așa cum fanii se gândeau, prezentatorul tv a anunțat pe contul lui personal că totul a decurs bine, iar el este copleșit de emoții, pentru că a devenit pentru prima oară tată de băiat.

Vestea, se pare, nu a ajuns încă la toți prietenii moderatorului, pentru că unul dintre aceștia i-a transmis un mesaj amuzant lui Cabral, făcându-l să aibă o reacție uluitoare., au fost cuvintele amicului cu pricina.

Coversația lui Cabral cu prietenul său, postată de prezentator pe rețelele de socializare [Sursa foto: Instagram]

Soțul Andreei Ibacka a crezut că nu vede bine atunci când a citit mesajul, așa că i-a răspuns într-un mod haios prietenului său, iar conversația a făcut înconjurul internetului, stârnind amuzamentul urmăritorilor: "E băiat. Boule.", a fost răspunsul dat de Cabral, postat ulterior pe pagina lui de Facebook.

Cabral, alături de soția și fiica lui, Namiko [Sursa foto: Instagram]

Cabral Ibacka, un sprijin real pentru soția lui

Cabral și Andreea formează un cuplu de 10 ani și totul pare să meargă mai bine ca oricând între ei.

Frumoasa blondină a recunoscut, cu ceva vreme în urmă, că ea și partenerul ei au avut și momente dificile în relație, dar au reușit să treacă peste ele, pentru că s-au sprijinit mereu unul pe celălalt și au știut când să renunțe la orgoliu: "Mi-a mâncat tinerețile (n.r. râde). M-a cunoscut de mică, da. Bine, el îmi spune același lucru, dar i-am dat răgaz până la 30 de ani. Au fost cu de toate acești 10 ani.

Noi de cele mai multe ori facem haz de necaz și lăsăm să se vadă partea amuzantă a lucrurilor, dar asta nu înseamnă că nu am avut perioade dificile inclusiv în cuplu, dar și firești, administrative. Este foarte important să găsești un partener în care să ai un sprijin real și care să te înțeleagă din toate punctele de vedere. Asta încercăm noi să facem. Eu am lăsat mai mult de la mine. Eu așa am senzația. Sunt o femeie foarte înțelegătoare.", povestea Andreea Ibacka cu puțin timp în urmă, în cadrul unei emisiuni tv.