Cabral, despre pasiunea secretă care i-a pus viața în pericol: "Cea mai complicată treabă am pățit-o..."

Cabral Ibacka [Sursa foto: Instagram] 14:38, aug 16, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Cabral Ibacka are multe hobby-uri pe care le împărtășește cu cei care îl urmăresc, dar despre care este cea mai mare pasiune a realizatorului tv foarte puțină lume știe.

Vedeta este acaparată de tot ce înseamnă sailing și are chiar și o barcă proprie și un velier, cu care navighează tot timpul.

Citeste si: Andreea Ibacka și Cabral au aflat sexul copilului! Blondina a filmat reacția prezentatorului la aflarea veștii: "Mi-a dat de m-a julit"

Cabral, despre cum a ajuns să practice acest sport extrem

Celebrul prezentator tv a povestit, în cadrul unui interviu pentru Impact.ro, că pasiunea lui pentru sailing este destul de veche, însă nu a putut să o "șlefuiască" așa cum și-a dorit.

De asemenea, Cabral a dezvăluit că i-a plăcut întotdeauna să "lucreze" cu vântul și acest sport i se pare o combinație perfectă pentru a te deconecta de la tot și a-ți ocupa în totalitate conștientul: "Sailingul este o pasiune mai veche, dar pe care n-am apucat s-o “tocesc”. M-am mai jucat cu vântul în perioada când am făcut kiteboarding, dar la sailing… și velele și placa sunt mult mai mari! Este un sentiment foarte frumos să poți lucra cu vântul, este și sport-extrem dar și matematică în același timp. Îmi place pentru că este genul de activitate care-ți ocupă complet conștientul uneori, trebuie să fii atent 100%. Iar alteori, când valul este domol și vântul constant, îți lasă gândurile să alerge de nebune.", a povestit soțul Andreei Ibacka, pentru sursa citată.

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

Mai mult, se pare că moderatorul tv participă și la regate atunci când are timp de antrenamente, iar visul lui este să poate naviga măcar o dată singur, până în Grecia, Italia sau Croația: "Particip și la regate, fac parte din echipa Bad Petunia Sailing Team by Embark, dar anul ăsta a fost complet nebun pentru mine și nu am avut timp să particip la toate etapele. Dar ieșim și la plimbări lungi sau scurte, atunci când ne permite timpul. Visul meu este să navighez solo măcar la nivel de “pantaloni scurți”, până în Grecia, Italia sau Croația. Dar pentru asta am nevoie de antrenament… și de timp. Călătorii foarte lungi n-am avut, cea mai lungă a fost din Split până în Mangalia, 11 zile. Cu trecere prin Corint, împinși de furtună în Lesbos, împreună cu alți 5 marinari voioși. Probabil că această călătorie intră în top 5 vacanțe ale mele din toate timpurile.", a mai adăugat vedeta, pentru aceeași sursă.

Cabral Ibacka[Sursa foto: Instagram]

Cabral Ibacka, despre pasiunea care i-a pus viața în pericol

Chiar dacă la prima vedere pare un sport pe care toată lumea ar vrea să îl încerce măcar o dată în viață, sailingul vine la pachet și cu o serie de riscuri, după cum însuși Cabral mărturisește.

Citeste si: EXCLUSIV! Cabral mixează, soția cu burta la gură dansează! Andreea Ibacka mai are puțin și naște, dar rupe ringul de dans în club

Prezentatorul tv a povestit că a trecut și el printr-o experiență neplăcută, când viața i-a fost pusă în pericol, în timp ce era pe mare: "Cu vremea rea n-am avut emoții niciodată, la ce sporturi practic e total contraproductiv să te gândeșți la ce poate merge rău… că nu te mai apuci. Cea mai complicată treabă am pățit-o în Egee, cu un vânt de 28 de noduri și rafale de 35, cu niște valuri complet neprietenoase, când ne-a trădat un pin de siguranță și a dat să ne cadă ghiul în brațe. Cumva ne-am descurcat, am strâns randa și ne-am continuat drumul doar cu focul. De-aia e bine să ai alături oameni iscusiți, reușești să ieși relativ ușor din situații la limită. De fapt, pe oameni se și pune accent în povestea asta." ,a încheiat Cabral Ibacka, pentru Impact.ro.