Ce mesaj a primit Culiță Sterp de la mama Geta la Survivor România. „Să nu faci ca Iancu, să-mi faci figura!” Reacția Faimosului: „Râs cu plâns!”

Faimoșii au câștigat meciul de comunicare la Survivor România și primesc mesaje din partea mamelor sau figurilor materne din familie.

Mama Geta, mesaj pentru Culiță la Survivor România

Pentru prima oară de la debutul competiției, vedetele își vor vedea cele mai dragi persoane din viața lor.

Culiță Sterp a primit un mesaj emoționant de la femeia care i-a dat viață. Mama Geta i-a transmis că îl așteaptă acasă cu trofeul Survivor România. Aceasta i-a vorbit și despre sarcina Danielei Iliescu, iubita Faimosului, despre care susține că se simte bine.

„Dragul mamii, îți doresc o primăvară frumoasă. Îți doresc să fii învingător, ești un mare luptător, te iubesc! Te așteptăm acasă cu trofeul, să nu faci ca Iancu, să-mi faci figura. Ești cel mai bun, cel mai frumos, ai un suflet minunat. Te iubim cu toții, acasă e totul bine. Sarcina Danielei decurge normal, se simte bine. Când vii acasă o să ai un băiețel frumos și mare ca tine. Îți ținem pumnii!”, i-a transmis mama Geta fiului săi, Culiță Sterp.

Cum a reacționat Culiță Sterp la mesajul din partea mamei Geta

Faimosul a început să plângă când a văzut-o pe mama Geta, dar și să râdă pentru că femeia purta un tricou cu el. Culiță Sterp spune despre părintele său că este un erou pentru el.

„Râs cu plâns! Femeia asta nu e o mamă pentru mine, e un erou. A crescut patru copii deuna singură, ne-a dat învățături de mici, ne-a ajutat mult, e eroul nostru. Mama e cel mai mare susținător al meu, avea tricou cu mine, când am văzut m-am bucurat foarte tare. M-a emoționat foarte tare, îmi doream din suflet să o văd”, a spus cântărețul.

Faimoșii câștigă meciul de comunicare la Survivor România

Faimoșii au primit a treia șansă de a-și vedea mamele, iar de data aceasta ai reușit să câștige meciul de comunicare și miza uriașă pusă în joc. Sebastian Chitoșcă este emoționat că urmează să-și vadă părintele pentru prima oară de la intrarea în competiția Survivor România.

Fostul fotbalist de la Steaua București susține că este îngrijorat pentru situația celor de acasă, iar faptul că își va vedea mama îl va face foarte fericit. „Astăzi m-am simțit bine pe traseu, dar pe bancă nu am fost prezent să-mi ajut colegii. Mă apasă câteva gânduri de acasă, mă bucur că în sfârșit văd mesajul mamei. Am încercat să mă concentrez, îmi cer scuze echipei dacă am fost negativist pe bancă. Mă bucur că ne vedem mamele, sunt extrem de fericit”, a spus concurentul.

Cătălin Moroșanu: Vreau să mulțumesc publicului că datorită lor o să ne vedem mamele. Au ales finalul și pe noi ne-a ajutat acest. Mulțumesc echipei, ne-am coordonat foarte bine, cred că acest joc a fost complex și sunt foarte fericit.