Ce mesaj a primit Gică Hagi de la fiul său, Ianis, în miez de noapte, după ce Farul Constanța a ieșit campioană? „O seară extraordinară pentru familia noastră! Bravo, tată!”

Farul Constanța a câștigat titlul în Superliga României după ce a învins, aseară, pe FCSB, scor 3-2, după un meci de infarct, în care echipa lui Gică Hagi a întors rezultatul de la 0-2!

Ce mesaj a primit Gică Hagi de la fiul său, Ianis, în miez de noapte, după ce Farul Constanța a ieșit campioană! ”Ce realizare fantastică!”

Victoria constănțenilor a avut un impact extraordinar, mai ales în rândul familiei lui Gică Hagi! Antrenorul a luat-o pe soția lui de mână și a mers împreună cu ea să își ridice medalia de campion, apoi, a avut parte de o surpriză și de la Ianis Hagi, fiul său, care ieri a marcat pentru Rangers după o pauză de 500 de zile.

”What a fantastic achievement, well done Farul Constanța, well done Dad!!!”(Ce realizare fantastică, bravo Farul Constanța, bravo tată!!!), a fost postarea pusă de Ianis Hagi, la miezul nopții, care a spus și că acest trofeu înseamnă mai mult decât cel din 2017, obţinut de Gheorghe Hagi cu FC Viitorul, întrucât acum este tot oraşul Constanţa implicat.

Ianis Hagi consideră victoria Farului Constanța una de…familie! ”Tata pe teren, mama de acasă, susţinând mereu proiectul”

După postarea mesajului, Ianis Hagi a dat și o declarație despre victoria formației conduse de tatăl său.

„O seară extraordinară pentru familia noastră, pentru Constanţa, pentru Farul, pentru tot ce a însemnat acest proiect pe care l-a început tata acum 14 ani. A reuşit să câştige patru trofee, cu media de vârstă la 23 de ani în fiecare sezon.

N-am putut să văd meciul, din păcate, dar am văzut fazele. Am avut cu Rangers premiile pentru sfârşitul sezonului şi n-am putut să văd meciul live. I-am felicitat pe părinţii mei, au meritat să câştige, au muncit foarte mult. Tata pe teren, mama de acasă, susţinând mereu proiectul. E proiectul familiei, deci sunt implicat şi eu, de la distanţă. E un trofeu pe care tatăl meu îl adaugă la un CV extraordinar.

Cred că înseamnă mai mult decât primul titlu, deoarece este tot oraşul implicat acum, o echipă iubită de toţi suporterii din Constanţa”, a spus Ianis Hagi la DigiSport.

Victoria Farului Constanța, una pe muchie de cuțit, cu doar o etapă înainte de finalul campionatului, l-a entuziasmat pe Ianis Hagi, care a susținut că formația lui Gică Hagi merita să fie campioană mult mai devreme.

„Fanii au aşteptări foarte mari de la fiecare meci, vor ca echipa lor să câştige. E o presiune clar diferită, dar au reuşit, cu tineri talentaţi, cu fotbalişti în care tata are foarte multă încredere. Cred că puteau să câştige titlul mai devreme. Nu ştiu dacă voi juca la Farul, vom vedea!”, a mai spus fiul lui Hagi la DigiSport.

