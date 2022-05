Ce mesaj i-a transmis Jador lui Bobicioiu după zvonurile că s-ar fi cuplat cu Simina: "Chiar dacă e iubire mare, nu se face chiar așa" | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Comănici și Bogdan Mocanu au participat la filmările videoclipului lui Jador, iar cei trei prieteni au dat și un interviu inedit împreună. Jador și Bogdan au vorbit despre scandalul momentului: despărțirea Siminei de Alex Zănoagă și despre zvonurile privind relația acesteia cu Bobicioiu, Bobi cum este alintat de prieteni.

Jador, mesaj pentru Bobicioiu după ce s-a zvonit că formează un cuplu cu Simina

Jador i-a arătat lui Mocanu ce mesaje a schimbat cu Bobicioiu.

Jador a aflat, bineînțeles, despre subiectul momentului și anume, că fosta lui iubită, Simina, divorțează de Alex Zănoagă și s-ar putea să se iubească cu Bobicioiu. Zilele trecute, Bobicioiu a vorbit urât despre artist, pe social media, iar acum a decis să îi dea replica cu subiect și predicat. Alături de el, susținându-l cu argumente, a fost și Bogdan Mocanu. Iată ce părere au cei doi depsre toată situația.

"Jador: Chiar mi-am dorit să vină Zănoagă. El a fost primul meu prieten de la Puterea Dragostei, doar că s-a combinat cu Simina, dar roata s-a întors. Bobicioiu m-a înjurat.

Bogdan Mocanu: Bobi, ești prieten cu noi, dar nici tu nu ai bun simț. Primul motiv nu îl pot spune public, dar îl știi tu, iar al doilea pentru că erai prietenul lui Zănoagă, mergeai în casă la el, la petreceri, chiar dacă e iubire mare, nu se face chiar așa și al treilea motiv că ai zis de Jador că nu are bun simț. Are, dar nu mereu.", au declarat cei doi.

Jador: "Le-am invitat pe Ela și Simina să joace în clipul meu"

În noul videoclip al piesei ce urmează să fie lansate, Jador și-a dorit să reunească foștii concurenți Puterea Dragostei. Mare parte nu s-au prezentat la filmări din motive personale. Artistul a dezvăluit că și-a invitat și două dintre fostele iubite din competiție și este sigur că Bobicioiu ar fi fost și el prezent, dacă nu ar fi existat situația cu Simina.

"Bobi mi-a dat mesaj. Mi-a zis <M-ai vorbit de m-ai distrus, să mori tu>. Eu nu am înțeles nimic. Dacă nu ar fi fost cu Simina, ar fi venit la clipul meu. Dar nu am înțeles de ce, eu i-am pupat pe toți când m-am întâlnit cu ei, pe bune că eu nu am treabă cu nimeni. Le-am invitat și pe fostele mele aici, Ela și Simina, dar nu au venit.", a mărturisit Jador, pentru canalul de YouTube WOWnews.