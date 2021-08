Ce mesaj sfâșietor a primit Andreea Marin de la mama sa, din lumea de dincolo: "Mi-era imposibil să înțeleg de ce o mamă frumoasă ca a mea, la 36 de ani, trebuie să părăsească lumea aceasta într-un mod brutal"

In articol:

Andreea Marin și-a pierdut mama la 9 ani.

Andreea Marin, cea mai mare durere din viața sa

Cea care a adus-o pe lume s-a stins din viață în brațele sale. Tragedia s-a produs în urma unui accident rutier.

Andreea Marin primește mesaje de la mama sa din lumea de dincolo

Cea mai îndrăgită prezentatoare tv, care a făcut istorie cu emisiunea "Surprize-Surprize", a crescut cu o mare durere în suflet. Ea nu a găsit nici azi răspunsul la întrebarea de ce mama sa a murit într-un mod atât de urât.

"Da, cu Dumnezeu nu poți să te cerți. M-am supărat pe el pentru că nu l-am înțeles. Mi-era imposibil să înțeleg de ce o mamă frumoasă ca a mea, la 36 de ani, trebuie să părăsească lumea aceasta într-un mod brutal și trebuie să se stingă în brațele copilului său de 9 ani.

Nici azi nu știu răspunsul. La ceva timp după aceea, vreo 2 ani cred, am avut un alt moment greu, nu de aceeași amploare, am spus fără să-mi dau seama: Doamne-ajută! Mi-am dat seama că Dumnezeu nu a plecat din mine nicio clipă și Dumnezeu atât a așteptat, a pus înapoi mâna pe umărul meu și m-a ajutat. Nu era vina lui.", a spus Andreea Marin.

Andreea Marin și-a găsit liniștea după ce mama sa i-a transmis mesaj din lumea de dincolo

Vedeta de televiziune a povestit un episod în care a simțit prezența mamei sale. Nu este singurul moment în care a primit semnale de la cea care i-a dat viață și care acum îi este înger păzitor.

"O să aleg un exemplu care m-a marcat. Fetița mea era mică, la primii pași. Copiii când învață să meargă sunt imprevizibili, acum sunt lângă tine, peste o secundă pot să cadă. Ca mamă eram speriată de asta, locuiam într-o casă care avea scări și eram mereu speriată de acele scări, devenise o obsesie, ajunsesem să visez noaptea că fetița mea o să cadă pe acele scări.

Probabil erau doar temerile mele de mamă, la primul copil, că în general nu sunt o persoană care intră în panică ușor. Într-o noapte lucrul acesta s-a terminat. Știți cum? Am visat că fetița mea fiind lângă mine în capul scărilor, la un moment dat a dispărut de lângă mine, mi-am dat seama că a căzut pe scări, că nu exista altă soluție și atunci, deodată, cu o voce puternică, mama mi-a spus la capătul de jos al scărilor: ia-o, stai liniștită, doarme. Atâta vreme cât sunt eu aici nu se va întâmpla nimic. De atunci toate temerile mele au dispărut, am știut că fiica mea are un înger păzitor.", a mărturisit Andreea cu lacrimi în ochi.

Andreea Marin a rămas "mamă" pentru sora sa, care avea 4 ani

Andreea Marin, despre relația cu sora sa

Rămasă orfană de mamă la 9 ani, Andreea Marin i-a devenit sprijin surorii sale, care avea 4 ani.

"Am avut un sentiment de protecție extrem de puternic, pentru că sora mea era atât de mică și o vedeam atât de fragilă, avea doar 4 ani pe atunci. Și nu a fost ușor, mai cu seamă că tatăl meu la acea vreme nu era deloc puternic. Pierderea mamei l-a rănit cumplit, rămăsese cu două fete mici. Plângea în fiecare seară, eu încercam să fiu matură, să echilibrez situația. Nu știu cât am reușit, am rămas mereu în picioare, protejându-i pe cei dragi, dar eram un copil. Undeva mai târziu, la maturitate lucrurile acestea se decontează. Am ajuns la maturitate într-un punct în care eu nu trăisem niște etape din viață. Nu mi-a fost ușor, a fost un dezechilibru, am avut nevoie și de un terapeut să mă ajute să-mi recapăt cumva copilăria furată de destin, de nimeni altcineva. Însă, sunt puternică. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat această forță de a trece prin toate până acum.", a mărturisit Andreea Marin în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai."