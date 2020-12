Ce meserie a avut Cabral, înainte de a fi celebru: ”Mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moț”

Cabral Ibacka este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți prezentatori din România. Totodată, are un simț al umorului foarte bine dezvoltat, acest lucru l-a ajutat pe tot parcursul carierei sale în televiziune. În prezent, Cabral se poate lăuda cu o familie frumoasă și o carieră de succes.

Celebru prezentator TV este o persoană sinceră și asumată. Recent, Cabral Ibacka le-a povestit fanilor pe blogul său personal ce meserii a avut, înainte de a fi celebru. Pentru a câștiga un ban, Cabral a fost nevoit să lucreze în mai multe domenii. După cum a povestit, a lucrat la vulcanizare, pe șantier și a descărcat TIR-uri.

„Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieţii la mare, am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte, când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moţ m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat şi pe şantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinţilor mei”, a povestit Cabral Ibacka pe blogul său personal.

Cabral și Andreea Ibacka formează unul dintre cele mai solide cupluri

Cabral Ibacka trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa, Andreea Ibacka. Soții Ibacka formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc.

După 14 ani de relație, cei doi se înțeleg destul de bine. Celebra actrță este o femeie norocoasă pentru că are lângă ea un soț care o ajută și o iubește necondiționat. Ba mai mult decât atât, Cabral și Andreea au împreună o fetiță superbă.