Părintele Mazilescu de la Biserica Costeasca este probabil omul care cunoaște cel mai bine toate frământările lui Cornel Galeș din timpul vieții. Fost duhovnic atât pentru Cornel, cât și pentru Ileana Ciuculete, preotul este cel care i-a dat ultima împărtășanie interpretei de muzică populară.

La înmormântarea lui Cornel Galeș a fost prezent și Mugurel Sfetcu, fiul Ilenei Ciuculete (celălalt băiat, Cristi, a lipsit), venit împreună cu fratele interpretei, Aurel. Relația dintre Galeș și frații Sfetcu a fost una extrem de proastă în ultimii ani, după ce băieții au cerut în instanță mai mulți bani din averea mamei lor.

Momentul a fost însă ”speculat” de părintele Mazilescu, acesta încercând parcă să aducă un moment de liniște după atâta luptă pentru bani. În timpul unui discurs ținut la finalul slujbei, preotul a făcut un apel emoționant și a citat un pasaj din Biblie care vorbește despre omenie.

Părintele Mazilescu: ”Valoarea omului nu se cântărește în aur”

”Valoarea omului nu se cântărește în aur sau în bogății, ci în fața Domnului se cântărește în fapte. (...) Cum spune scriptura, (Matei 25, 31-46): ”Căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit, gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și m-ați vizitat, am fost la închisoare și ați venit la mine”. (...) Dacă v-a greșit Cornel cu ceva, vă cere iertare acum, dacă i-ați greșit cu ceva, acum aveți ocazia să-i cereți iertare”, a spus Părintele Mazilescu în timpul slujbei.

Psalmul citat de părinte se referă la momentul în care Domnul vine să judece pământul cu dreptate. Este ultima temă a discursului final al lui Isus despre sfârșitul lumii și despre Judecata de Apoi. Pasajul a inspirat și o celebră pictură aflată pe pereții Capelei Sixtine.