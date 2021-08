Ce nu știau fanii despre Horia Brenciu? Artistul a dezvăluit totul: "Poate nu mă veți crede, dar..."

Horia Brenciu [Sursa foto: Instagram] 18:45, aug 8, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Toată lumea îl cunoaște pe Horia Brenciu ca fiind o persoană plină de energie și mereu cu zâmbetul pe buze, însă puțini știu cât de emotiv este solistul, mai ales atunci când urcă pe scenă. Recent, în cadrul unui interviu acordat Impact.ro, bărbatul a dezvăluit cum face față emoțiilor puternice și ce sentimente are atunci când se întâlnește cu publicul.

Horia Brenciu, despre latura sa emotivă

Horia Brenciu a dus extrem de mult dorul scenei, iar perioada următoare este foarte așteptată de artist, căci va începe să își reia concertele și să facă adevărate spectacole. Cu toate acestea, celebrul cântăreț a mărturisit că trece prin momente dificile atunci când se întâlnește cu publicul, din cauza emoțiilor puternice.

Brenciu a declarat că și acum, după atâția ani de carieră, este copleșit de fiecare dată când urcă pe scenă, chiar dacă de multe ori nimeni nu își dă seama de acest lucru: "Am nişte emoţii de nedescris. Poate nu mă veţi crede, dar am mari emoţii. Am fost mereu un tip emotiv. Poate nu arăt, dar am emoţii permanent, la orice concert. Am încercat să aflu, pentru mine însumi în primul rând, când o să pot renunţa la emoţii, dar am renunţat să mă mai întreb asta. Fiindcă emoţiile sunt şi vor fi acolo, lângă mine, apoi în mine.", a povestit solistul, pentru sursa citată.

Ce așteptări are Horia Brenciu din partea publicului?

Horia Brenciu depune un efort imens de fiecare dată pentru ca reprezentațiile sale să fie unele de succes, care să îi încânte pe fani.

Chiar și așa, cântărețul se întreabă la toate spectacolele dacă s-a ridicat la nivelul așteptărilor oamenilor și mărturisește că așteaptă mereu o reacție a publicului: "Totul are loc în primele zece secunde, să spunem, de când încep să cânt. Atunci sunt integral acoperit de emoţii. Apoi, apar întrebările legate de reacţia publicului. Fiindcă există mereu o întârziere din acest punct de vedere. Publicul aşteaptă întâi mesajul tău şi apoi reacţionează şi el.

Ei, orice artist aşteaptă şi această reacţie. Cu emoţie! Aşteaptă momentul în care publicul se deschide, clipa specială în care se aruncă, spiritual vorbind, în concert. Vibrează acolo, sus, pe scenă, alături de tine. De obicei nu durează prea mult, dar dacă nu simţi reacţia asta, înseamnă că aţi venit de pomană, şi tu, şi publicul!", a încheiat Brenciu, pentru sursa amintită.