Ce o obliga Marcel Toader pe Gabriela Cristea să facă în perioada în care câștiga 20.000 de euro pe lună?! A vorbit abia acum despre asta: „I-am zis că vreau să mă opresc. El nu a fost de acord”

In articol:

Gabriela Cristea se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

Un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când a făcut o dezvăluire din căsnicia sa cu regretatul om de afaceri Marcel Toader. În perioada în care bruneta câștiga 20.000 de euro, aceasta a vrut să ia o pauză de cel puțin un an de la muncă, pentru a se odihni și pentru a avea grijă de sănătatea sa, însă fostul ei soț nu a fost de acord cu acest lucru.

Citește și: "Am tras foarte mult de chestia asta" Nimeni nu știa ce se întâmplă între Tavi Clonda și Gabriela Cristea. Artistul a povestit în sfârșit prin ce au trecut: "Câte cupluri nu se despart după ce fac copii"

„Gabriela Cristea: Lucram foarte mult, dar și câștigam foarte mulți bani. 20.000 de euro la momentul acela, vorbim de vreo 15 ani în urmă, când erau niște bani. Oamenii poate se gândesc că ce frumos câștigam eu banii ăștia pentru că dădeam din gene. Nu, munceam de dimineața până seara. M-am și îmbolnăvit în perioada aia, pentru că poate oamenii nu știu ce înseamnă să muncești în televiziune. Stresul este foarte mare. Nici nu știu când încasam banii.

Cristina Șișcanu: Nu te uitai și tu în cont să vezi ce și cum?

Citeste si: Luca s-a stins din viață sub roțile tirului: „Sunt și eu tată.”. Șoferul care a provocat accidentul din Lețcani susține că o parte din vină îi aparține tatălui, dar regretă cele întâmplate- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului vine din Franța- stirileprotv.ro

Gabriela Cristea: Nu, pentru că nu aveam când. Eu practic mă trezeam la 7 dimineața și ajungeam acasă în jur de ora 9, iar sâmbăta munceam de la 12 până după miezul nopții. Practic eu aveam timp doar duminica să mă odihnesc, era singura zi în care dormeam până mai târziu. N-a fost un caz fericit de câștigat bani și de cheltuit. Din cauza stării mele de sănătate, care se degradase foarte mult, adică nu mă mai puteam odihni, aveam probleme cu tiroida, aveam multe acumulate, eu am zis că vreau să mă opresc, că vreau să fac o pauză măcar de un an, să-mi iau un an sălbatic în care să nu fac nimic și să îmi văd de sănătatea mea și să mă odihnesc efectic. Îmi puteam permite chestia asta după mulți ani în care muncisem ca un sclav. El nu a fost de acord, pentru că nu..

Cristina Șișcanu: Pierdea încasările..”, i-a dezvăluit Gabriela Cristea Cristinei Șișcanu.

De ce nu a lăsat-o, de fapt, Marcel Toader pe Gabriela Cristea să ia o pauză de la muncă

Totuși, Marcel Toader nu a avut un motiv întemeiat pentru care nu ar fi vrut să-i permită Gabrielei Cristea să renunțe la muncă în schimbul odihnei, iar justificarea lui privind acest aspect a fost că nu înțelege cum prezentatoarea TV își permite să renunțe atât de ușor la un venit atât de bun, respectiv 20.000 de euro la momentul acela.

Totuși, la un moment dat, Gabriela Cristea a cedat și a răbufnit în fața lui Marcel Toader, spunându-i că nu mai poate și că îi este foarte greu să mai facă față oboselii și stresului, îndemnându-l să facă și el ceva.

Citește și: O tânără de 19 ani riscă pedeapsa cu moartea, după ce a fost arestată în aeroportul din Bali. Ce au găsit polițiștii în bagajul fetei?

Citeste si: „Ferească Dumnezeu. Păziți-vă de așa ceva.” Oana Roman, mesaj dur pentru Cezar Ionașcu, bărbatul care antrenează masculi alfa- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 24 aprilie 2023. Ce sfânt este sărbătorit în calendarul ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: "O mare rușine!" Prințul Harry nu fi prezent la celebrarea încoronarii tatălui său- radioimpuls.ro

„Gabriela Cristea: Mi-a zis că el nu înțelege cum de pot eu să-mi permit să renunț așa de ușor la 20.000 de euro. Și acum, când cineva îmi cere socoteala pentru un leuț pe care eu îl câștig, mi se ridică așa părul în cap. Am rămas cu niște sechele. Eu am zis Gata, stop, nu mai pot. Du-te tu. Du-te tu și fă tu ceva. Și atunci nu a mai avut ce să facă, doar că el era obișnuit cu fluxul ăsta de cash. Și dintr-odată s-a oprit fluxul ăla și s-au terminat și banii și el a zis că dacă s-a terminat banul hai să… La începutul relației… Dar de ce vorbim despre asta?

Cristina Șișcanu: Nu știu, ne-am apucat.

Gabriela Cristea: La începutul relației a încercat să convingă pe toată lumea cât de extraordinar și minunat e, s-a apropiat de toți prietenii mei, i-a păcălit pe toți, inclusiv pe mine și după aceea trebuia să trag, să fac. Mă pusese bou la jug, ca să zic așa.”, a continuat Gabriela Cristea.