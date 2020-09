Simona Halep a castigat Roland Garros

In articol:

Evident, Simona Halep s-a apucat să se antreneze intens pentru ca participarea la turneele de pe zgură să fie una cât se poate de performantă, pregătirea ei din ultima perioadă fiind din ce în ce mai intensă, sub supravegherea atentă a antrenorilor săi.

Doar că, zilele trecute, în timpul antrenamentului, Simona Halep părea să fie nemulțumită. Dar nu doar supărată puțin, ci nemulțumită la modul cel mai serios. Culmea, antrenamentul, făcut pe un teren cu zgură, parcă special pentru turneele la care va participa campioana noastră, era în faza exersării serviciului. Și, după mimica sa, Simona Halep era supărată că nu ieșea ceva exact cum își dorește ea.

”Simona Halep s-a antrenat cât a fost posibil de mult în perioada de pauză, a avut norocul că a dispus și de timpul necesar recuperării... Acum însă, Simona Halep simte că nu e în maximul de formă pe care și l-ar dori, de aceea trage cât poate de mult... Vrea să continue seria victoriilor, mai ales că debutul de după pandemie, la Praga a fost unul de succes, chiar dacă a fost chiar supărată de felul în care a jucat la început și de faptul că nu a fost în forma ei cea mai bună. Dar, pentru Roland Garros, Simona Halep vrea să fie în maximul de formă, mai ales că este favorita numărul 1 a turneului”, ne-a spus o persoană din preajma Simonei Halep.

Roland Garros, primul turneu cu spectatori

"Roland-Garros va fi primul turneu care are privilegiul de a primi spectatori. Numărul acestora va fi redus pentru a permite ca turneul să fie organizat în condiţii de siguranţă", a declarat directorul turneului din Capitala Franței, Marele Șlem urmând să se joace în perioada 27 septembrie – 10 octombrie.

Mai mult, pentru ca turneul Roland Garros de la Paris să se joace în condiții de maximă siguranță au fost impuse o serie de reguli stricte atât pentru jucători, cât și pentru cei care vor asista la meciurile de tenis de pe cele trei terenuri principale ale arenei pariziene. De asemenea, jucătorii care vor merge la Paris, la Roland Garros, vor fi testați de cum ajung acolo, retestați după trei zile, iar apoi testați la fiecare 5 zile. În plus, toți jucătorii vor locui în două hoteluri care au fost rezervate în exclusivitate pentru ei și, susțin organizatorii de la Roland Garros, niciunul nu va avea voie să iasă din zonă decât în ziua meciurilor.

Simona Halep a renunțat la US Open

Deși ar fi fost marea favorită a turneului de Mare Șlem din Statele Unite, Simopna Halep a decis să nu participe la US Open din cauza condițiilor impuse de organizatori. ”Cu siguranță că am dubii mari să particip în astfel de condiții. Nu doar pentru că ne aflăm într-o pandemie, ci și din cauza riscului pe care l-ar presupune călătoria, carantina și schimbările care pot apărea în timpul unui turneu. Nu ar fi deloc o tranziție deloc ușoară pentru corpul nostru. Știu că organizatorii și sponsorii vor ca turneele să se joace și că mulți jucători traversează perioade dificile, dar este o decizie personală pe care trebuie să o luăm. Este important să înțelegem faptul că fiecare are nevoi diferite și că suntem nevoiți să luăm decizia optimă pentru sănătatea și cariera noastră”, a declarat, acum ceva vreme, Simona Halep, conform New York Times.

Simona Halep visează la o familie

”Simona își dorește minumum trei copii, iar Toni, după ce au discutat pe acest subiect, s-a lăsat convins de avantajele de a avea o familie atât de numeroasă. Evident, copiii lor nu vor apărea acum, Simona este decisă să mai joace tenis la nivel înalt încă maximum trei ani”, ne-a mai spus sursa noastră.

Simona Halep si Toni Iuruc, un cuplu solid

În altă ordine de idei, mai spun sursele noastre, relația cu Toni Iuruc a făcut-o pe Simona Halep, pentru prima oară, să fie, cu adevărat, liniștită că visurile ei din copilărie vor deveni realitate. ”Ea, înainte de Toni, era stresată când venea vorba de întemeierea unei familii. Este visul ei din copilărie, și-a dorit întotdeauna să se vadă în rol de soție și de mamă. Acum, de când e cu Toni, știe că i se va îndeplini visul și, probabil de aceea, este mult mai relaxată. Iar asta se vede și când vine vorba de sport, de performanță, reușește să intre în teren mai relaxată și mai focusată ca oricând. Probabil de aceea va avea, acum, în următoarea perioadă, și performanțe de ținut minte”, ne-a mai spus apropiatul Simonei Halep.