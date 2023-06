Ce obișnuia să facă Petrică Mîțu Stoian în fiecare an, de ziua onomastică: "Așa se zicea la noi". Sora artistului, amintiri emoționante de Sf. Petru | EXCLUSIV

In articol:

Petrică Mîțu Stoian și-ar fi sărbătorit astăzi onomastica, iar cu această ocazie Maria Tărchilă ne-a povestit cum erau aceste sărbători în tinerețea artistului, dar și după ce s-a mutat din casa părintească.

Familia va organiza o pomenire pentru interpretul de muzică populară la Arad, acolo unde sora artistului este stabilită. Aseară, la Târgu Jiu a avut loc și un spectacol în memoria regretatului interpret de muzică populară, eveniment la care au participat mulți dintre prietenii artistului.

În fiecare an, de Sf. Petru și Pavel, artistul obișnuiască să își serbeze onomastica așa cum se cuvine, iar familia nu lipsea de la acestea petreceri.

Ce obișnuia să facă Petrică Mîțu Stoian în fiecare an, de ziua onomastică

Sora lui Petrică Mîțu Stoian ne-a povestit, în exclusivitate, cum erau zilele onomastice ale artistului în tinerețe și cum obișnuiau să petreacă în casa părintească. După ce interpretul de muzică populară s-a mutat, petrecerile s-au ținut la el acasă, acolo unde își invita adesea și familia.

"Eram mereu în familie, făceam un praznic, așa se zicea la noi, pentru sănătate. Un praznic în sănătatea celui care sărbătorea, cum era la noi în familie Petrică. Îl sărbătoream pe el și făceam așa o masă mare cu vecinii, cu rudele. Asta făceam când eram tineri, iar după aceea, Petrică când a plecat își făcea ziua acasă la el, unde locuia.

Acolo își făcea în fiecare an ziua, chema colegi de-ai lui care cântau. Am fost și noi de multe ori acolo la el acasă, când își făcea Sfântu Pătru", a povestit Maria Tărchilă, pentru WOWbiz.ro.

Pomană la biserică pentru Petrică Mîțu Stoian

Anul acesta, de Sf. Petru și Pavel, artistul va fi pomenit la biserică. Una dintre surorile acestuia ne-a mărturisit că pomana o va face la Arad, acolo unde și locuiește și unde se află și duhovnicul acesteia.

Miercuri seara, la Târgu Jiu a avut loc și un festival în memoria lui Petrică Mîțu Stoian.

"Miercuri seara am avut la Târgu Jiu un festival în memoria Petrică Mîțu Stoian. Îl vom pomeni la biserică și voi face și un parastas la Arad. Eu sunt din Arad și am să fac parastasul la mine aici cu duhovnicul meu", a explicat ea.

Mariana Ionescu Căpitănescu, printre artiștii care au urcat pe scenă

Interpreta de muzică populară a urcat pe scenă miercuri seara, alături de alte nume mari din industrie, apropiate de Petrică Mîțu Stoian în trecut. Vedeta a acceptat invitația organizatorilor și a ținut să facă o serie de precizări chiar și pentru cârcotașii care au întrebat-o pe ea de nu au fost prezenți anumiți artiști pe scenă.

"Voi cânta în recital și nu îmi vine să cred că vorbim la trecut de el și că iată se fac acum acțiuni în memoria lui, când de fapt ar fi trebuit să facem acțiuni și să fie și el fizic cu noi pe scenă așa cum a fost în trecut. Dumnezeu are planurile lui și nu putem noi să ne împotrivim

Nu puteam să lipsesc de la un asemenea eveniment. O să fie multe lacrimi pentru că noi am pregătit și un colaj cu momente ale lui, iar imaginile și pozele pe care le vom vedea ne vor face să retrăim momentele acelea deci vor fi și multe lacrimi. Prin acțiunile noastre trăiește și el, iar prin faptul că îl comemorăm, îl aducem în atenția publicului.

Cei care au organizat, merită toate felicitările pentru că nu e puțin lucru să faci o astfel de acțiune în ziua de azi și trebuie salutată această inițiativă. Salut și munca și implicarea artistică a Ansamblului Doina Gorjului în organizarea acestei acțiuni.

Eu vreau să specific că nu am participat la făcutul listelor invitaților din acest festival, am fost criticată cumva că de ce nu sunt unele nume pe afiș. Eu am fost doar invitată de către organizatori și în semn de respect și apreciere și pentru faptul că mi-a fost coleg și apropiat atâția ani în scenă, eu am decis să fiu acolo la acțiunile care au legătură cu memoria lui Petrică Mîțu Stoian", a povestit ea, în exclusivitate.

