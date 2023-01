In articol:

Armin Nicoară și Georgiana Lobonț se bucură de numeroase colaborări în carieră, însă nici în plan personal nu le merge deloc rău.

Frumoasa cântăreață i-a nășit pe celebrul saxofonist și pe Claudia Puican, fiind acum ca într-o mare familie.

Totuși, de-a lungul timpului cei doi nu au fost feriți de certuri și scandaluri, însă de fiecare dată au găsit calea spre o frumoasă împăcare. Recent, artistul ne-a dezvăluit că au făcut inclusiv un pact, tocmai pentru a nu exista certuri între ei atunci când vine vorba de colaborări muzicale. Armin, Georgiana și Claudia pregătesc o colaborare muzicală, iar piesa urmează să fie lansată în curând.

Armin Nicoară și Georgiana Lobonț au depășit mereu obstacolele

Armin și nașa Georgiana Lobonț au mai avut momente de ceartă în trecut, însă din fericire disputele dintre ei nu au durat niciodată prea mult și mereu s-a găsit o cale spre împăcare. Deși au scos numeroase piese împreună, cei doi au avut și momente în care nu s-au înțeles la fel de bine.

Citește și: Soțul Georgianei Lobonț face primele declarații despre divorț! Rareș Ciciovan a dezvăluit motivul care a dus la despărțire: "Impulsul de moment e de ani de zile"

În 2021, cei doi nu și-au vorbit vreme de câteva zile, iar presa tabloidă a vuit. La acel moment, îndrăgitul saxofonist s-a supărat că artista nu l-a salutat la niște filmări, iar ea a fost deranjată de faptul că el nu ar fi lăsat-o să petreacă timp cu copiii.

Totul s-a încheiat însă cu bine, iar Armin și Georgiana au depășit toate certurile. „N e-am împăcat, a fost totul ok, dar de la filmări pentru reality show-ul meu a fost o discuție între noi doi.Nu ne-am certat, dar ea nu a știut să mai dea un salut după. ”, a spus Armin Nicoară, pentru wowbiz.ro, în urmă cu mai bine de un an.

Armin Nicoară [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Loredana Chivu a fost cerută de soție! Diva are un inel de logodnă de aproape 90.000 de euro- kfetele.ro

Citeste si: Ce i-a făcut Mugur Mihăescu lui Mihai Bendeac la o terasă din București! “O asemenea nesimțire…”- bzi.ro

Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară a vorbit despre pactul pe care l-a făcut cu Georgiana Lobonț, tocmai pentru a nu exista niciodată conflicte când vine vorba de colaborările pe plan muzical.

Citește și: Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, urmează să divorțeze! Detalii neașteptate despre cei doi

Îndrăgitul saxofonist ne-a dezvăluit că au luat o decizie, de comun acord tocmai pentru a nu exista niciodată probleme între ei. Astfel, atunci când fac o piesă împreună și este ideea lui Armin se postează pe canalul său de YouTube, iar când este ideea Georgianei pe canalul ei de YouTube.

" Noi am picat de comun acord, eu cu nașa Georgiana ca atunci când eu vin cu o idee să o postăm pe canalul meu. Când ea vine cu o idee, o postăm pe canalul ei. Așa am vrut să fie înțelegere pentru că eu cu nașa Georgiana tot timpul avem o înțelegere și mereu suntem pe aceeași lungime de undă și sperăm să iasă un proiect mare de tot.

Lumea știe unde suntem noi trei, de fiecare dată iese un mare mare show. Lumea mereu vorbește că unde suntem noi: Armin Nicoară, Georgiana Lobonț și Claudia Puican e mare show și tot timpul numai de bine s-a vorbit de spectacolele noastre. Vrem ca 2023 să fie anul nostru, să fie un an spectaculos pentru toți trei și să fim cu forțe maxime. Ne bucurăm că avem un număr mare de oameni care sunt alături de noi", a mărturisit Armin Nicoară, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Georgiana Lobonț [Sursa foto: Instagram]

Nu uită de muncă nici când sunt în vacanță

Armin Nicoară, Claudia Puican și Georgiana Lobonț au planuri mari pentru acest început de an. Cei trei nu lasă munca nici măcar atunci când sunt în vacanță. Deși au plecat să se relaxeze într-una dintre cele mai frumoase destinații ale lumii, cei trei nu au uitat de filmările clipului pentru cea mai nouă piesă.

"Am pregătit câteva proiecte și am un proiect cu nașa mea Georgiana Lobonț și cu soția mea Claudia Puican. Este vorba despre un duet cu amândouă și sper să fie un mare succes, ca de fiecare dată când noi am lansat câte o melodie.

Această melodie va fi pentru toate fetele frumoase, cu chef de viață și din toate zonele României: Bana,t Maramureș, Oltenia, Dobrogea, de peste tot! Sper să fie un mare succes.

O filmăm în Maldive, la soare unde vom face mare show. Noi când ne strângem așa și facem o reuniune facem un mare show. Bineînțeles acum s-au unit puterile și ne-au crescut forțele. Sperăm ca toată lumea să fie cu noi când vom lansa această melodie și să fie un mare succes. O vom lansa pe canalul de YouTube Armin Nicoară", a dezvăluit îndrăgitul saxofonist, în exclusivitate, înainte să plece în vacanță.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!