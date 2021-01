Ce pățesc oamenii care refuză să se vaccineze. Medicul Virgil Musta: „ Peste 50% dintre cei care fac boala în formă medie și severă rămân cu sechele”

In articol:

Un an de zile întreaga planeta a stat sub semnul pandemiei de coronavirus. Milioane de oameni s-au îmbolnăvit în această perioadă, iar decesele cauzate de infecția cu virusul SARS-COV-2, la nivel mondial, a trecut de pragul de două milioane de morți.

Vaccinul, spun oamenii de știință, este singura armă care poate împiedica boala din a se mai răspândi și, de asemenea, este ca o armură pentru cei care aleg să se vaccineze.

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara a primit recent și ce de-a doua doză de vaccin și a ținut să explice care sunt riscurile la care se condamnă cei care aleg să nu se imunizeze împotriva coronavirusului.

Cât de gravă este infecția cu coronavirus

Într-o postare pe consul său de Facebook, medicul a împărtășit cu prietenii virtuali căteva opinii în legătură cu virusul care a declanșat actuala criză epidemiologică .

„Dacă nu mă vaccinez, mai devreme sau mai târziu voi face boala. Riscul de a face o formă medie sau severă de boala este de peste 20%, riscul de a face o formă critică cu necesar de terapie intensivă este între 5-10%, iar riscul de a deceda este de 4-5%. În plus, peste 50% dintre cei care fac boala în formă medie și severă rămân cu sechele pulmonare, cardiace, neurologice sau altele boli, care îmi vor crea probleme toată viața.

Am văzut simptome post-covid persistente, precum astenie marcată, oboseală, subfebrilități, transpirații intense, furnicături, insomnii, diferite dureri, mai ales de cap și chiar la o serie de persoane care au făcut forme ușoare de boală, simptome care te pot chinui în continuare.” , a scris medicul Virgil Musta pe Facebook.

Cum poate pune vaccinul capăt epidemiei mondiale, potrivit medicului Virgil Musta [Sursa foto: PixaBay]

Cum combate vaccinul virusul SARS-COV-2

Medicul își continuă postarea spunând care sunt beneficiile pe care le aduce imunizare și de ce este important să ieșim

să ne vaccinăm într-un număr cât mai mare. De asemenea, Virgil Musta spune că cei care se vor imuniza pot dezvolta o formă mult mai ușoară de boală sau nu o vor mai face deloc, iar riscul de a rămâne după sechele după infectare va fi zero.

„Fie fac o formă ușoară, fie NU mai fac boala pe perioada în care anticorpii sunt în titru protector. După perioada necesară imunizării, riscul de a face o formă severă sau mortală îl reduc practic la ZERO. Riscul de a rămâne cu sechele îl reduc la ZERO. Voi putea călători liber în întreaga lume, chiar dacă voi respecta în continuare măsurile de protecție. Îi protejez pe cei care din motive medicale obiective nu pot face vaccinul și rămân astfel vulnerabili.” , a afirmat acesta.

Experiența medicului cu vaccinul anti-covid

Medicul de la Spitalul din Timișoara susține că vaccinarea este opțională și este forte bine că acest lucru este reglementat astfel și, de asemenea, acesta nu încercă să convingă pe nimeni să se imunizeze, ci pur și simplu vrea să-și expună părerile cu privire la acest virus și acest vaccin.

„Eu m-am vaccinat deja (astăzi chiar cu a doua doză) și nu am avut până în momentul de față nicio reacție adversă sau alt incident. Am așteptat cu mare nerăbdare să apară cât mai repede un vaccin aprobat de toate instituțiile abilitate, pentru că eu am simțit din plin ce înseamnă această pandemie și știu că doar un vaccin poate face ca lucrurile să nu continue ca și până acum pentru noi toți”, a adăugat medicul Virgil Musta în postarea de pe rețeaua socială.