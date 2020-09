Ion Țiriac [Sursa foto: Facebook]

In articol:

Ion Țiriac este un fost jucător profesionist de tenis roman și un influent om de afaceri în Germania și România. Miliardarul roman are o avere uriașă, ținând cont de afacerile pe care le deține. Țiriac are o pensie pe măsură, pe care nici nu și-ar fi ridicat-o vreodată. Potrivit impact.ro, Ion Tiriac ar incasa lunar o pensie intre 10 000 si 12 000 de lei, suma cu mult peste media pensiilor din Romania. Motivul sumei este gradul de colonel pe care Ion Tiriac il are dupa ce a fost 20 de ani ofiter in Ministerul de Interne.

Citeste si: Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă! Primele imagini din superba locuință - evz.ro

Ion Țiriac și Ilie Năstase despre perioada de aur a tenisului românesc

Ilie Năstase a câştigat Roland Garros, în 1973. ”Ilie îmi povestea: eu cred că mi-au dat când am câştigat Roland Garros 12.000 de dolari. E senil, că nu i-a luat. A luat 2000-3000. Când am câştigat dublul, el minte, zice că ne-a dat 500 de dolari. Mi-au dat mie 500 de franci, care erau 100 de dolari, dar erau alte vremuri", a precizat Ţiriac, la TVR.

Ion Țiriac si Ilie Năstase[Sursa foto: Facebook]

Ion Țiriac a povestit cu lux de amănunte despre perioada de aur a tenisului mondial. "Vorbeam cu Ilie şi zicea că ăştia nu au jumătate din viaţa pe care am avut-o noi. Când am jucat Cupa Davis, bani de tren nu ne-au dat. Săptămâna dinainte jucasem şi prost şi nu primisem ăia 50 de dolari pe care trebuia să îi primim. Îi spuneam seara lui Năstase să scoată banii pentru cină. Îmi spunea "băi, Ţiriac, ştii că nu am". Strângeam banii, de câte pizze avem? De 5. Câţi suntem? 12. Şi mâncam ăia 12 alea 5 pizze şi a doua zi iar ne antrenam", a povestit Ţiriac.