In articol:

Ce presupune legea marțială decretată de Volodimir Zelenski în Ucraina. Vezi care sunt prevederile legii marțiale în Ucraina.

Ce presupune legea marțială decretată de Volodimir Zelenski în Ucraina

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a decretat legea marțială în Ucraina, după ce Rusia teritorul ucrainean.

Legea marțială a fost instalată pentru a doua oară pe teritoriul Ucrainei , după cel de-al Doilea Război Mondial. Aceasta a mai fost decretată în Ucraina în anul 2018, pe vremea președintelui Poroșenko.

Legea marțială este decretată atunci când o țară se află în stare de război, iar perioada de criză provoacă tulburări sociale majore.

Citeste si: Vladimir Putin a atacat Ucraina în această dimineață! Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski: „Acest pas ar putea deveni începutul unui mare război”

Ce presupune legea marțială decretată de Volodimir Zelenski în Ucraina [Sursa foto: Shutterstock]

Conform legislației ucrainene actuale, acestea sunt câteva dintre prevederile legii marțiale din Ucraina:

introducerea muncii obligatorii pentru șomeri, în vederea efectuării unor activități cu caracter defensiv și implicarea lor în lucrări utile din punct de vedere social efectuate pentru a răspunde nevoilor Forțelor Armate ale Ucrainei, asigurarea functionarii economiei nationale si care nu necesita, de regula, pregatire speciala folosirea resurselor de muncă ale firmelor- private sau de stat- pentru nevoile de apărare, inclusiv schimbarea fluxurilor de fabricație, efectuarea de modificări în activitățile de producție și în condițiile de muncă în conformitate cu legislația muncii preluarea în folosință temporară a bunurillor ministerelor, ale altor organe executive centrale și locale, ale instituțiilor și organizațiilor de orice formă de proprietate și ale cetățenilor, necesare nevoilor de apărare și să elibereze documentele care să ateste acest lucru instituirea unui regim strict de circulație a cetățenilor, străinilor și apatrizilor, precum și circulația vehiculelor interzicerea activităților partidelor politice, organizațiilor publice, dacă aceasta amenință suveranitatea, securitatea națională a Ucrainei, independența statului și integritatea teritorială a acesteia monitorizează activitatea companiilor de comunicații, tipografii, edituri, televiziune și radio, teatru, utilizează posturi de radio locale, centre de televiziune și tipografii în scopuri militare și desfășoară prin intermediul acestora activități de informare în rândul trupelor și populației; reglementează activitatea televiziunilor și radiourilor, se interzice activitatea posturilor deținute de radio-amatori pentru uz personal și colectiv. În cazul încălcării acestor reguli, se vor confisca echipamentele de transmisiuni se interzice comerțul cu arme, substanțe chimice puternice și otrăvitoare, precum și cel cu băuturi alcoolice și substanțe produse pe bază de alcool li se interzice recruților și angajaților din Armată să își schimbe reședința fără știrea comandamentului militar se instituie recrutarea apartamentelor și a caselor în cazul nevoii de cazare a militarilor sau amplasării unităților militare introducerea raționalizării, dacă este cazul, a produselor alimentare de bază și a celor nealimentare, destinate populației șefii de întreprinderi, instituții și organizații de stat pot fi înlocuiți pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, fiind numiți șefi interimari ai acestor întreprinderi, instituții și organizații pot fi înstrăinate sau confiscate bunuri ale persoanelor juridice și fizice în scop de apărare.

Citeste si: Imagini cu bombardamentele din Ucraina, după atacul Rusiei! Vladimir Putin: „Este teritoriul nostru”

Citeste si: Incredibil, ce nume are această femeie din România. Toți se uită mirați când aud numele ei..- bzi.ro

Ce presupune legea marțială decretată de Volodimir Zelenski în Ucraina [Sursa foto: Shutterstock]

Rusia a atacat Ucraina

În această dimineață, Rusia a invadat Ucraina. După ce Vladimir Putin a dat o declarație de război, au avut loc explozii în oraşele Kiev, Odesa Harkov şi în estul Ucrainei.

Vladimir Putin își dorește „demilitarizarea şi denazificarea” Ucrainei, după spusele sale din această dimineață.

”Dragi cetăţeni ai Rusiei! Dragi prieteni! Astăzi, consider din nou necesar să revin la evenimentele tragice care au loc în Donbas şi la problemele cheie ale asigurării securităţii Rusiei însăşi.

Permiteţi-mi să încep cu ce am spus în adresa mea din 21 februarie anul acesta. Vorbim despre ceea ce ne provoacă îngrijorare şi anxietate deosebită, despre acele ameninţări fundamentale care an de an, pas cu pas, sunt create cu grosolănie şi fără ceremonie de politicienii iresponsabili din Occident în raport cu ţara noastră.

Mă refer la extinderea blocului NATO spre est, aducând infrastructura militară mai aproape de graniţele ruse. Este bine cunoscut faptul că timp de 30 de ani am încercat cu insistenţă şi răbdare să ajungem la un acord cu ţările NATO cu privire la principiile securităţii egale şi indivizibile în Europa.

Ca răspuns la propunerile noastre, ne-am confruntat constant fie cu înşelăciune şi minciuni cinice, fie cu încercări de presiune şi şantaj, în timp ce Alianţa Nord-Atlantică, între timp, în ciuda tuturor protestelor şi preocupărilor noastre, se extinde constant.

Maşina militară se mişcă şi, repet, se apropie de graniţele noastre.

De ce se întâmplă toate acestea? De unde acest mod obscen de a vorbi din poziţia propriei exclusivităţi, infailibilitate şi permisivitate? De unde vine atitudinea dispreţuitoare, dispreţuitoare faţă de interesele noastre şi revendicările absolut legitime? Răspunsul este clar, totul este clar şi evident. Uniunea Sovietică la sfârşitul anilor 80 ai secolului trecut s-a slăbit, apoi s-a prăbuşit pur şi simplu.

Întregul curs al evenimentelor care s-au petrecut atunci este o lecţie bună şi pentru noi astăzi; a arătat în mod convingător că paralizia puterii şi a voinţei este primul pas către degradarea completă şi uitare.

De îndată ce ne-am pierdut încrederea în noi de ceva timp, şi atât, echilibrul de putere din lume s-a dovedit a fi perturbat. Acest lucru a condus la faptul că fostele tratate şi acorduri nu mai sunt în vigoare”, se arată în declarația de război a lui Vladimir Putin.

Surse: hotnews.ro, mediafax.ro