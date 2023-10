„Ce probleme are? Nu știu ce s-a întâmplat” Mircea Baniciu nu știa ce se întâmplă în Israel, acolo unde este și fiica lui, Ana Baniciu. Tatăl blondinei a rămas chiar uimit când a aflat de război

In articol:

Raluka și Ana Baniciu trec printr-o situație dificilă, după ce au rămas blocate în Israel din cauza stării de război. Din păcate, în această dimineață, militarii grupării Hamas au declanșat un atac terorist în sudul Israelului.

Ulterior, membrii grupării Hamas au pornit pe străzile Israelului și au împușcat chiar și trecătorii, în orașul Sderot.

Cele două artiste se aflau acolo pentru a participa la un concert susținut de Bruno Mars, însă nici prin cap nu le-ar fi trecut că vor fi puse într-o astfel de ipostază. Pe rețelele lor de socializare, Raluka și Ana Baniciu au povestit cum și de ce au ajuns să fie prinse în mijlocul bombardamentelor din Israel, însă și-au asigurat fanii că în aceste momente sunt în afara oricărui pericol, chiar dacă au trăit o sperietură soră cu moartea.

Lui Mircea Baniciu nu i-a venit să creadă

Mircea Baniciu, tatăl Anei Baniciu, a fost șocat să afle vestea că fiica sa și Raluka sunt blocate în Israel din cauza bombardamentelor. Se pare că artistul nu a urmărit mărturisirile pe care cele două le-au făcut în mediul online, ba mai mult decât atât, nici nu mai vorbise cu fiica sa încă de acum două zile, atunci când au plecat din țară.

Fără doar și poate, lui Mircea Baniciu nu i-a venit să creadă ce aude, mai ales că nu avea nicio informație cu privire la acest subiect.

„Nu am citit pe Instagram, ce a scris, eu nu am vorbit cu ea, azi, de-abia au plecat. Ce probleme are, că nu știu? Am vorbit ultima oară alaltăieri, înainte de a pleca din țară. Nu știu ce s-a întâmplat. Ele nu au plecat acolo să cânte, ci într-o excursie. De la voi aflu ce s-a întâmplat”, a fost mărturisea pe care a făcut-o Mircea Baniciu pentru Playtech.ro.

Mircea Baniciu, șocat de vestea că fiica sa și Raluka sunt blocate în Israel [Sursa foto: Instagram]

Ana Baniciu și Raluka sunt blocate în Israel din cauza războiului

Nu mai încape îndoială faptul că cele două artiste au trăit o sperietură soră cu moartea. Ceea ce trebuia să fie o escapadă de vis, în care să îl vadă pe unul dintre artiștii lor preferați, Bruno Mars, s-a transformat în doar câteva momente într-un coșmar.

În această dimineață s-a declanșat război în Israel, motiv pentru Ana Baniciu și Raluka au fost nevoite să se adăpostească într-un loc sigur. După ce au stat într-un buncăr împreună cu alți oameni, cele două au decis să se întoarcă în camera de cazare, acolo unde vor rămâne cât timp va fi nevoie.

„Bună dimineața, dragilor, sunteți în liniște și să apreciați asta, pentru că noi suntem în Tel Aviv, aici unde de dimineață ne-am trezit cu o sirenă pe strada noastră, pe care locuim acum, aici. Sirenă care ne anunța că trebuie să mergem rapid în buncăre. Nu am apucat să mergem în buncăre până când am auzit explozia propriu-zisă, care era în zona noastră, doar că Israelul și Tel Avivul în special sunt cam cei mai tari pe partea de a se apăra, mai ales aerian.

(...) Am crezut că la ei este o chestie care se întâmpla mai des, în schimb am aflat că asta nu e o chestie comună. Ce s-a întâmplat azi, nu s-a mai întâmplat niciodată în Israel. Nu știu cum am nimerit fix noi momentul ăsta. Și este pustiu pe stradă, am încercam să ieșim să luăm ceva de mâncare și am auzit altă sirenă, am intrat într-un buncăr al unui bloc care era cel mai apropiat. Ne-au deschis niște oameni și am intrat într-un alt buncăr și stând în buncăr se auzeau efectiv exploziile, după care am ieșit din buncăr și ne-am dus mai departe. Suntem în Airbnb-ul în care locuim acum și n-o sa mai ieșim de aici curând. Avem bilet de avion luni de întoarcere, nu știm dacă aeroportul este sau nu închis, cert este ca suntem safe, totul va fi bine. În seara asta în schimb era concert Bruno Mars și eram extrem de entuazmați că mergem la concert. Bruno Mars evident că a anunțat că nu mai susține concertul, oricum nu ar fi safe deloc. Înțeleg că au reușit să intre foarte mulți civili din Gaza în Israel și au început să împuște pe stradă în partea de sud, deci e chiar război în adevăratul sens al cuvântului.”, a povestit Ana Baniciu pe rețelele de socializare.