Ce reguli va trebui să urmeze Dana Roba, după ce va fi externată: "Tratamentul este unul foarte complex și de durată" | EXCLUSIV

In articol:

Dana Roba a făcut progrese după operația pe creier, iar în câteva zile ar urma să fie externată. Medicii sunt încă rezervați, iar momentan vedeta ia în continuare tratamentul cu calmante, ca emoțiile să nu îi afecteze starea.

Cazul Danei Roba a șocat toată România. Make-up artistul vedetelor a avut parte de o adevărată tragedie, în urmă cu câteva săptămâni, atunci când soțul ei a lovit-o cu ciocanul în cap. A urmat o operație pe creier și mai multe zile de internare, iar medicii au fost rezervați.

Citește și: Vladimir Popov a murit sfâșiat de un rechin, în Egipt, sub privirile tatălui său! Tragedia a avut loc în aceeași stațiune unde o româncă și-a pierdut viata, în același mod

Odată ce va fi externată, Dana Roba va avea nevoie de foarte multă atenție, dar și de recuperare. Medicul Tudor Ciuhodaru a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a explicat ce se întâmplă, în general, după externarea pacienților care au suferit traumatisme cranio – cerebrale.

Ce ar putea urma după externarea Danei Roba

Sora Danei Roba a anunțat că celebrul make-up artist urmează să fie externat în doar câteva zile.

Vedeta a făcut progrese după operația pe creier, iar medicii îi vor reduce și tratamentul odată ce aceasta va părăsi unitatea medicală.

Citește și: Sora Danei Roba, noi detalii despre starea de sănătate: "Așteptăm ca tratamentul să își facă efectul". Lidia Roba, rugăminte specială pentru apropiații vedetei| EXCLUSIV

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu medicul Tudor Ciuhodaru și am aflat ce se întâmplă, în general, în cazul pacienților care au suferit un traumatism craniocerebral și mai ales cu decurge recuperarea acestora.

Citeste si: Suferiti de tensiune mare? Recomandari de ceai pentru scaderea tensiunii

Citeste si: Concurentele de la Bravo, ai stil, spuse la testul cunoașterii. Maurice Munteanu, îngrozit de lipsa de cultura pe care unele concurente o au- kanald.ro

Citeste si: NEWS ALERT! Descoperire uluitoare lângă epava Titanicului, în timpul căutărilor submersibilului Titan- stirileprotv.ro

"Cel mai probabil vorbim despre traumatismul craniocerebral. În general, tratamentul de recuperare este complex, de durată. Presupune recuperare neuro-motorie, componenta neuro – psihică nu este de neglijat.

Vă dați seama că pe lângă simptomele cauzate de impact, de traumatism, de sechele, putem vorbi de cele ce înseamnă sindromul de stres post-traumatic. Asta înseamnă deja asistență psihologică de durată, iar nu uitați că în multe astfel de situați se dezvoltă acele focare epileptogene. După loviturile la cap, așa pe înțelesul tuturor, este posibil ca pacienții să facă epilepsie. Așa că lucrurile acestea vor trebui controlate, evaluate și reevaluate periodic", a explicat medicul Tudor Ciuhodaru, pentru WOWbiz.ro.

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

Dana Roba a făcut progrese după operația pe creier

Dana Roba a fost mutilată de soțul său, la începutul acestei luni. Make-up artistul vedetelor a ajuns de urgență la spital, după ce a fost lovită cu bestialitate cu ciocanul în cap. Cel care a chemat la acel moment salvarea a fost chiar soțul său, bărbatul fiind în prezent reținut pentru 30 de zile.

Citește și: Ce se întâmplă cu soțul Danei Roba, după ce a fost diagnosticat cu o boală extrem de contagioasă! Tratamentul pe care îl primește în spatele gratiilor| EXCLUSIV

Vedeta fost operată pe creier, intervenția a durat nouă ore, iar mai apoi chiar și medicii au fost rezervați. În prezent, Dana a făcut progrese, iar starea s-ar mai fi îmbunătățit.

Citeste si: „E îngrozitor. Suntem pe tratament toți! ” Anca Serea și copiii se confruntă cu o problemă de sănătate. Infecția contagioasă care le dă bătăi de cap- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 23 iunie 2023: Ce sărbătoare este vineri?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Nu mai are o parte din craniu" Detalii infioratoare despre starea Danei Roba- radioimpuls.ro

"Când s-a întâmplat tragedia, Dana a primit în cap opt ciocane. Acum nu mai are o parte din craniu, în zona din față. Trebuie să i se facă reconstrucție în perioada care urmează, deci vă dați seama cât de riscantă este viața ei acum, ea poate muri în orice clipă. O să fie externată zilele acestea, medicii o să îi reducă și tratamentul.

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

Dana mai are nevoie de operații, pentru că ea încă mai are achii pe membranele de la creier. Ea acum vorbește, își amintește tot ce s-a întâmplat, dar medicii i-au dat tot timpul calmante să nu o afecteze acest lucru după operație.

Pentru că a încercat să se apere la cap, atunci când îi dădea cu ciocanul în cap, Dana a ținut mereu mâinile la cap, așa că și ele au fost foarte afectate, pentru că le are pe amândouă în ghips până la cot. Nu mai are nici păr în cap, nu mai are nici osul de la nas. E greu", a mărturisit sora Danei Roba, pentru Click.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!