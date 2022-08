Ce relație au în prezent Adina Halas și Carmen Brumă? Fosta asistentă TV a spus adevărul după ani de zile: "Nu există presiune"

In articol:

Adina Halas este cunoscută drept prima sexy-asistentă tv, care făcea furori în emisiune alături de Carmen Brumă în emisiunea lui Mircea Badea. Deși are vârsta de 40 de ani, nu arată deloc asta, mai ales din punct de vedere fizic.

Adina Halas, adevărul despre relația cu Carmen Brumă

Este mama unui copil de 10 ani, Serghei, pe care îl iubește nespus. Ultimul său proiect de mare anvergură a fost "Bravo, ai stil! Celebrities", în cadrul căruia a ajuns până în finală.

Adina Halas a fost invitată la Detectorul de minciuni unde a răspuns sincer la fiecare întrebată care i-a fost adresată. Una dintre ele a fost despre Carmen Brumă și dacă mai există prietenie între ele. Cele două au fost colege de platou mult timp, atunci când erau asistente TV, însă ce s-a întâmplat cu relația lor acum? Adina Halas a dezvăluit totul.

"Carmen Brumă îmi este ca o soră. Tocmai ne-am întors împreună dintr-una din vacanțele noastre. Suntem mega apropiate. Îmi spune la un moment dat un prieten foarte bun de-al meu 'Băi, tot timpul ești cu telefonul în mână. Dacă nu faci poze, vorbești cu cineva. Cu cine vorbești?' I-am zis 'Fii liniștit dragă, vorbesc cu Carmen Brumă.' La care el 'Păi sunteți prietene de atât de mult timp, vorbiți zilnic?' Și i-am zis 'Da, normal.' Tot timpul noi stăm într-i comunicare și am păstrat chestia asta de când ne știm și vine într-un mod natural. Relația s-a ținut foarte bine până acum, pentru că nu există presiune. Ea este pentru mine și cu siguranță eu sunt pentru ea, prima persoană at unci când ne trebuie orice, o a doua opinie, pentru că suntem obiective una cu cealaltă.", a declarat Adina Halas.

Regretă Adina Halas că s-a lăsat de modelling?

Adina Halas a practicat ceva vreme modellingul și avea mare succes. La un moment dat a ales alte priorități și a abandonat acest domeniu. Vedeta a mărturisit dacă regretă sau nu acest gest.

"Nu am renunțat la modelling niciodată. La vârsta de 16 ani ar fi trebuit să plec la Paris și să îmi încep acolo cariera de model. Am intrat la unul dintre cele mai bune licee din țară și am amânat. Când trebuia să plec la Super Model of the World, în State, am dat la o facultate la care tot așa se intra foarte greu la momentul respectiv și am zis nu. Cumva mi-am asumat tot timpul. Mie mi-a plăcut întotdeauna modellingul, pentru că îl percepeam ca o modalitate de a face bănuți de buzunar, în timp ce eram la școală. Nu mi-a părut rău niciodată că nu mi-am căutat șansa. Oricum, este foarte greu să ajungi sus. Sunt câteva modele pe an care ajung sus. Nu îmi garanta nimeni asta la câte frumuseți sunt în lume.", a mai spus Adina Halas, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.

